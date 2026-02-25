Netflix『ONE PIECE』シーズン2が映画館で特別上映決定 入場者プレゼントはタイトルロゴのクリアステッカー
Netflixシリーズ『ONE PIECE』のシーズン2「INTO THE GRAND LINE」（3月10日から世界独占配信）の特別上映会”ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE - FAN EVENT”が、配信開始日の3月10日に全国の映画館で行われることが決まった。
【動画】Netflix『ONE PIECE』シーズン2日本語版予告
この特別上映イベントで上映されるのは、シーズン２の1話、2話（日本語吹き替え版）。“始まりと終わりの町”ローグタウンから開幕し、一気に加速するルフィたちの冒険、次々に現れる“あの”新たな登場人物たち。壮大なスケールで描かれる実写版新シーズンの始まりを映画館の大スクリーン、大音響で楽しめる。
上映イベント限定の特別映像の上映も決定。チョッパーからのウェルカムメッセージに始まり、モンキー・D・ルフィ役イニャキ・ゴドイと原作者・尾田栄一郎からのメッセージ映像が到着。そして本編の終わりにも？
さらに、入場者プレゼントの実施も決定。シーズン2タイトルロゴのクリアステッカーが全国3万枚限定で配布される。
また、予告編の日本語吹き替え版がYouTubeで初公開となった。シーズン2の冒険の一端が収められた予告映像には、謎の美女ミス・オールサンデーを筆頭に、秘密犯罪会社「バロックワークス」の面々が登場。そしてついに、“冬島”ドラム島でのトニートニー・チョッパーとの出会いが描かれる。
Netflixシリーズ『ONE PIECE』シーズン2は、Netflixにて3月10日より世界独占配信。特別上映会”ONE PIECE: INTO THE GRAND LINE - FAN EVENT”は、3月10日、全国の映画館で開催。
