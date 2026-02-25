『再会』“万季子”井上真央、“南良”江口のりこの考察に動揺 ネットも騒然「これは本当？」「署長かも？？」
竹内涼真が主演を務め、井上真央がヒロインを演じるドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第7話が24日に放送され、23年前の事件について、刑事の南良（江口のりこ）が万季子（井上）に考察を語ると、ネット上には驚きの声が相次いだ。
【写真】万季子（井上真央）と対峙する南良（江口のりこ）
23年前のあの日、殉職警察官と相撃ちになって死んだと思われていた銀行強盗犯を射殺したのは刑事の飛奈淳一（竹内）だった。淳一の告白に続き佐久間直人（渡辺大知）からもその瞬間を目撃していたと明かされ、言葉を失う岩本万季子と清原圭介（瀬戸康史）。
ところが淳一らとともに現場を再検証していた南良は、ここでの会話を他言しないよう釘を刺す。南良が警察上層部にも報告する気がないことを知り、戸惑う淳一。すると、南良は静かに“あの事件はまだ終わっていない”と主張する。
一方、直人が犯行を自供したスーパー店長殺人事件の捜査は、凶器の拳銃が見つからず難航。そんな中、事件当夜のアリバイが崩れた万季子のもとに南良がやってくる。南良は万季子に「これから話すことは私と岩本さん、2人だけの話にしてもらえますか？」と切り出すと、淳一が23年前に銀行強盗犯を射殺したという告白について「あれ、勘違いかもしれないんですよ」と告げる。
南良は、まだ幼かった淳一が撃った弾丸が、銀行強盗犯に当たったとは思えないと語り「そもそも拳銃を撃ってないのかもしれません」と言うと、万季子は動揺した様子で「そんなことって…あるんですか？」とポツリ。すると南良は頷き「はい。私の推論が正しければね」と微笑む。そして南良は、拳銃さえ発見されれば淳一の勘違いを証明できると断言するのだった。
南良が話した“淳一の勘違い”について、ネット上には「え!?淳一撃ってない説!?」「これは本当？万季子を揺さぶって拳銃を出させるため？？」「当たってないとしたら誰が撃った？」などの反響が続出。また23年前の事件に警察官として臨場していた署長の小杉（段田安則）を怪しむ視聴者も多く「撃ったのは署長かも？？」「橋の下に署長がいて撃った？」「淳一が撃ったと同時に別角度から署長が撃ったのかもと予想」といった投稿も集まっていた。
