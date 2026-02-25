エルスウェア紀行、 メジャー1st EP『ghost walk e.p.』を3月リリース「より実験的に」
エルスウェア紀行が3月4日、メジャー1st EP『ghost walk e.p.』を配信リリースすることが決定した。
『ghost walk e.p.』には先行配信されている「のびやかに地獄へ」を含む全5曲収録。“目に見えないもの／地に足をつけすぎない実験的な＝ゴーストウォーク”をテーマに、サウンドの多様さやカラフルさ、身近な景色や哲学的なテーマを同居させたリリックが光る仕上がりだ。
リード曲「温度と一部」は、ポップスながらディストーションギターのロックアレンジ、ストリングスとの掛け合いが厚くエモーショナル。歌詞とリンクしたドラマチックなサウンド的情緒を感じさせる本作は、彼らならではのジャンルレスな魅力が最大値まで詰め込まれた。さらに、安納想(Vo/G)が最初に制作した楽曲であり、前身バンド時代に初音源化するなど、単独公演のマストナンバーでもある「ベッドサイドリップ」を再録した。
また、本作のアートワークは先行デジタルリリースされた「のびやかに地獄へ」に引き続き、安納が担当したものだ。以下に、メジャー1st EP『ghost walk e.p.』に関する安納のコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「時間をかけて緻密に練り込んでいくことが自分たちの制作の軸になりかけているなあ、と気がついた昨年夏、それならば「地に足をつけない」＝足のないおばけの歩み のイメージでユーモアや間抜けさ、足りなさを楽しみながらより実験的に より自由なEPを作ろう、というところから制作をはじめました。
M4 『For the Unseen』は、トヨシさんが新しいエレキエフェクターを試している時にiPhoneで即興的につくって録っていたもの。”安心のために”と”見えないものへ”という二つの意味をダジャレのようにかけた仮タイトルも含めて、おそらく素に近い部分が出ている約1分の音楽をそのまま収録すること、歌を歌いはじめてから一番多く長く歌ってきた『ベッドサイドリップ』を収録すること
制作で選ぶ、そうしたひとつひとつに解かれる感覚にもなりながら、リード曲『温度と一部』で歌ったように心の中にある、名前のついた関係性に括れない”好き”や言い切れない夢を撫でられるような音楽になれたらと願った作品です。
ぜひ それぞれの毎日のなか、泣きながらでも ご機嫌にでもスキップするあなたや 眠らずに布団の中で旅をしているあなたの 鼻歌や耳中で ご一緒できますように！ 」
──安納想 (Vo/G)
◆ ◆ ◆
■メジャー1st EP『ghost walk e.p.』
2026年3月4日(水)配信開始
pre-add / pre-saveリンク：https://tf.lnk.to/ghost_walk_ep
▼収録曲
1.温度と一部
2.ghost walk
3.のびやかに地獄へ
4.For the Unseen
5.ベッドサイドリップ
■＜エルスウェア紀行 単独公演「夢幻飛行2026」＞
9月13日(日) 東京・EX TEATER ROPPONGI
open17:00 / start18:00
https://eplus.jp/elsewhere-kikou/
※URLは先行開始時から有効
関連リンク
◆エルスウェア紀行 オフィシャルサイト
◆エルスウェア紀行 オフィシャルX
◆エルスウェア紀行 オフィシャルInstagram
◆エルスウェア紀行 オフィシャルYouTubeチャンネル