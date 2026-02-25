長崎市の最南端に位置する野母半島から西へ約4キロの沖合に端島がある。通称、軍艦島。明治時代から昭和時代にかけて海底炭鉱で栄え、一時は島内の人口密度が世界一になるなど、まさに炭鉱バブルの象徴でもあった島だ。

軍艦島の空撮

1974年に炭鉱が閉鎖してからは無人島になっているものの、世界文化遺産に登録され、コロナ禍を除いて毎年20万人もの観光客が訪れる観光名所になっている。

私が軍艦島に興味を持ったのは、2024年に放送されたドラマ「海に眠るダイヤモンド」がきっかけだった。島で釣りができないか……？ 調べていたところ、なんと、竿を出せる方法が見つかった。

その頃、季節は秋。地理的に北西風が強まる冬季は渡島が困難になると考え、すぐに長崎へ発つ準備を始めた。世界遺産でもある軍艦島ではたして何が釣れるのだろうか？ 観光視点では味わえない軍艦島の裏側を、釣り視点でリポートしていく。

軍艦島で釣りをするための“裏ルート”

軍艦島に渡るには「軍艦島上陸クルーズ」に申し込み、ツアーガイドに伴われて渡島するのが一般的。しかし、その方法では島内を見学できても島から釣りをすることはできない。というのも軍艦島は大きな外壁に囲まれていて、壁を越えて内外を行き来できないようになっているのだ。つまり、軍艦島で釣りをするには渡船で壁の外側に着けてもらう必要がある。

さらに調べると、渡船を行う船宿は「第七ゑびす丸」一艇のみ。出発地は長崎県の南端に位置する野母半島高浜町にあり、朝5時半に釣り人を乗せて出港するとのこと。

当日に長崎に向かったのでは到底間に合わないため、友人と広島駅で合流し、前日の夜から車で6時間、本州を抜け長崎県を縦断するロングドライブを試みた。

私が助手席で意識を飛ばしてる間、友人は順当に高島町の乗船港まで完走してくれた。夜明けを前に複数の釣り人を乗せ、船は軍艦島へ向けて出港した。

出港してすぐに姿を現した栄枯盛衰の島

港を出ると、まだ薄暗い海の向こうに異様な輪郭をした島が姿を現した。

ネットで見たような廃墟感までは窺えないが、なんだか圧が強い。曇り空も相まってか、ゲームの最終ステージを前にしたような身震いを覚える。

すると乗船客の一人が軍艦島の手前にある「中の島」で下船した。小さな無人島で、南側は洗濯板状の岩盤がむき出しになっている。話を聞くとイシダイの好ポイントらしい。

もともと軍艦島も小さな「瀬（海底から地盤が突出した地形）」だったものを段階的に埋め立てて拡張し今の姿になっている。中の島は端島の原型とも言えるかもしれない。

鉄筋コンクリートの廃墟

さらに船が軍艦島に近づくにつれて、目に映る島の解像度が上がってゆく。輪郭は全て廃墟になった鉄筋コンクリートの建物で形成されており、その佇まいは色彩がなく無機質で哀しさが漂う。

最盛期の1960年頃は島内に5000人もの人が暮らしていたというから驚きだ。当時の炭鉱夫の月給は現在の80万円を超えるともいわれ、島外からこぞって働き手とその家族が移住した。結果、軍艦島は30棟の鉄筋コンクリート造りの高層集合住宅を有する世界一の人口過密地帯となった。

生活インフラも完備され、パチンコ店や映画館などの娯楽まであり節水を除いては不自由なく生活できたそうだ。しかし、エネルギー革命によってエネルギー資源が石炭から石油にシフトした結果、1974年に炭鉱は閉山。軍艦島は瞬く間に無人島になった。

まさに兵どもが夢の跡。初めてみる軍艦島に圧倒されていると下船のアナウンスがあったため、ミヨシに荷物を寄せて上陸を待った。

軍艦島を囲む外壁には島内に入るための階段や船着き場、かつての桟橋跡など、数人が上がれるようなポイントが点在していて、そこへ降りて釣りをすることになる。

渡船を予約する際に船長に何を狙いたいか相談し、乗りたい釣り座を予約順に指定できる。我々が降りた釣り座は「映画館下」。島内に続く階段の踊り場で、ここも二人のスペースを確保するのがやっとな小場所だ。

初めて軍艦島に降り立つと、やはり外壁が高い。そのため島内の様子は見えないが、広大な東シナ海の絶景に圧倒される。絶海の孤島にでも降り立った気分だ。この瞬間だけは何でも釣れそうな爆釣必至の高揚感で満たされる。はやる気持ちを抑えて釣りの準備を開始した。

浅瀬を回遊する“巨大魚”

足元の水深は3mほどと浅く、軍艦島がもともと瀬だったことが窺える。50mほど投げると水深がいっきに10mまで深くなるそうだ。ルアーを投げて青物の回遊を待つより、コマセを撒いて魚を寄せる戦法に出る。

足元に牡蠣を砕いた撒き餌を落とすと、50cmを超える大物まで集まってきた。広島の伝統釣法であるかぶせ釣りで狙うも、定説通り見えている魚を釣るのは難しい……。そんななかでも友人はフエフキダイやイラを釣り上げ順調な滑り出し。

さらに足元に回遊していた得体のしれない大物まで仕留めた。

私はというとやっとの思いでフエフキダイを釣るも、上陸したてにあった全能感は打ち砕かれた。

釣りは引き出しの数がものをいう。午前の部は初場所にアジャストできなかった。私が得意とする夕方〜夜釣りで、どうにか挽回したいところだ。

オールナイト釣行で大物を狙うと…

本土に戻って3時間ほど休憩して再度島に渡る。午後便の回収時間は朝の7時。つまりオールナイト釣行となる。

1日に2便乗ることは体調面から推奨できないが、台風で釣行予定が1日遅れていたため、船長にお願いして強行させてもらうことになった。

午後は観光船の発着所である「フェリー乗り場」で下船。

ここは観光船の営業が終わる午後便限定のポイント。他の釣り場より広く、のびのび釣りができる。明るいうちにかぶせ釣りで狙うと……ついに美味しい魚、カワハギが釣れた。陸からではなかなか釣れない良型。軍艦島らしい魚だ。

続いて、海のルビーとも呼ばれるアカハタがヒット。朱色に染まる鮮やかな体表と青い海とのコントラストが美しい。

夕方は遠投カゴ釣りで回遊魚を狙ってみる。船長によると30mほど沖の海底に魚礁があり、魚が居着いているとのこと。

指示通り狙うと1投目からウキが消し込む。

小気味いい引きで上がってきたのはグルクン。沖縄の県魚に指定されていて、関東ではお目にかかれない魚だ。ここ軍艦島でもほとんど見ることはなかったそうだが、近年回遊数が増して安定して釣れているという。

グルクンは仕掛けを入れるたびにヒットする。午前の釣果とは打って変わって夕方は島のポテンシャルが発揮されお祭り騒ぎだった。

最後は釣った魚を餌にしてさらなる大物を狙う「わらしべ長者釣り」に戦法を変える。グルクンを切り身にしてウキ仕掛けで海底を漂わせた。するとこれまでにない強烈な引きの魚がヒット。釣りあがったのは40cmに迫るキジハタ。

オレンジの斑紋が特徴的なハタ科の高級魚。しかもめったにお目にかかれない大型であった。ついに海底に潜むダイヤモンドを釣りあげた。軍艦島の海には釣り人のロマンが溢れていた。

24時には釣りを終えて迎えの船が来るまで眠りについた。さすがに30歳を過ぎた身体にコンクリート直寝は辛かったのは言うまでもない……。

軍艦島はまさに魚の楽園

長崎県の南端からさらに渡船でしか渡れない。

ハードルの高さゆえに魚のストック量は豊富であった。しかし資源は有限。

釣りつくしてしまうとそれまでなので、キープサイズや数を制限し、個々で資源管理ができれば軍艦島は釣り人の楽園としてこれからも愛され続けていくだろう。

写真＝ぬこまた釣査団（大西）

