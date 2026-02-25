[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤ÎAppleÌîÏº]ÀßÃÖ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«10ÉÃ¡ª ¥µ¥ó¥ï¤Î¡È¼«Æ°Å¸³«¡É»°µÓ¤¬¥º¥Ü¥é¤Ê²¶¤Î¼ê¥Ö¥ìÌäÂê¤ò°ìÁÝ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·ï
¡¡¤¢¤Ã¡¢¥³¥ì»È¤¨¤Ð¤¢¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©¡¡¤«¤â!?¡¡¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤À¡£
·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤Ï¡¢»°µÓ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¾åÉô¤Ë1/4¥Í¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¤¬¡¢±ÀÂæ¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥á¥é¸þ¤¤ò¿åÊ¿Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¿âÄ¾Êý¸þ¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë»°µÓ¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Ë¤ÏÊÌÅÓ±ÀÂæ¤òÇã¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤¿¤¿¤á¤ë¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤È¥¥ã¥ê¥ó¥°¥±ー¥¹ÉÕ¤¡£¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È²Á³Ê¤Ï3,980±ß¡£
¡¡°ì¸«¡¢¤Êー¤ó¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤½¤¦¤Ê»°µÓ¤Ç¤¢¤ë¡£»°µÓ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥È¥í¥Ü¤Ê¤É¤ò¼«Î©¤µ¤»¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¾åµ¤Î¤È¤ª¤ê±ÀÂæ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥«¥á¥é¤Î¸þ¤¤Ï¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¤·¤«ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¤Êー¤ó¤«ÉÔÊØ¤½¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤³¤Î»°µÓ¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇµÓ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÈëµ»¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤«¤é¾²¤äÃÏÌÌ¤ò¥Ý¥ó¤ÈÆÍ¤¯¤È¡¢3ËÜ¤ÎµÓ¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅ¸³«¤·¡¢¤¹¤°»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
»°µÓÄìÉô¤Ë¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò³°¤·¡¢¥Ü¥¿¥ó¤òÃÏÌÌ¤Ç²¡¤¹¤ÈµÓ¤¬¼«Æ°Å¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤ß¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦¼«Æ°Å¸³«¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»°µÓ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¡£¥Ýー¥ë¤ò¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¤·¡¢¤ï¤ê¤È²ÚÔú¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç²ÚÔú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤µ¤â185cm¤Þ¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡Ö¥³¥ì¤Ï¥Ä¥«¥¨¥ë¤Î¤Ç¤Ï!?¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥Ê¥ó¤Ë¥Ä¥«¥¨¥ë¤Î¡©¡¡Çã¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡¡²¶¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¾¦ÉÊ»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë»°µÓ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥«¥á¥é¤ò¼ê»ý¤Á¤Ç»£¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»°µÓ½Ð¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¥«¥á¥é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ～¤¤¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼ê»ý¤Á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼ê¥Ö¥ì¤ÎÉÑÅÙ¤â¹â¤¤¡£°ì±þ»£±Æ¸å¤Ë¼Ì¿¿¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¥Ö¥ì¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤ï¤º¤«¤Ê¥Ö¥ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤È³ÎÇ§¤ò¤·Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¢¤È¤Ç¥Ö¥ì¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢·ë¶É¡¢ºÆ»£±Æ¡£¡Ö¤¢ー¤âーºÆ»£±ÆÌÌÅÝ～ºÇ½é¤«¤é»°µÓ»È¤Ã¤È¤¤ã¤¡¤è¤«¤Ã¤¿～¡×¤È¤«»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤±¤Ã¤³¤¦ÉÑÈË¤Ë»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ç¤âÌÌÅÝ¤¬¤Ã¤Æ¼ê»ý¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¥¹¤è¤Í～¡£
¡¡»°µÓ¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥¹¥¿ーÉÕ¤¤Ç°ÜÆ°¤¬´ÊÃ±¤Ç¥«¥á¥é¤â¥»¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÉÊ»£±Æ¤ËÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ê»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥É¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤â¤Þ¤¿¡¢»È¤¦¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤È¸À¤¨¤ÐÌÌÅÝ¡£»£±ÆËç¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤â¸·Ì©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»£±Æ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»È¤¦¤È»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬Âç¤¤¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢´è¾æ¤Ç½Å¤¯¡¢¥«¥á¥é°ÌÃÖ¡¦¸þ¤¤Ê¤É¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤â°ì¼ê´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¡¢10ËçÌ¤Ëþ¤Î»£±Æ¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤²¤µ¤¹¤®¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁ°½Ð¤Î·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¡£»°µÓ¤ò½Ð¤·¤Æ³«¤¤¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡ª
¡¡3ËÜ¤ÎµÓ¤¬¼«Æ°Å¸³«¤·¤ÆÂ¨¼«Î©¤µ¤»¤é¤ì¤½¤¦¡ª¡¡±ÀÂæ¥Ê¥·¤À¤±¤É¡¢±ÀÂæÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥Äー¤Ë»°µÓÅª¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥Ò¥Ã¥¸¥çー¤ËÊØÍø¡ª¡¡»°µÓ½Ð¤¹¤ÎÌÌÅÝ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê¥Ö¥ì¤È¤â¥ª¥µ¥é¥Ð¢ö¡¡¥á¥ê¥Ã¥ÈÂ¿¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¼¤ÒÂç¾Ò²ð¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¥Ã!!!
°ìÈ¯Å¸³«¡¢°ÂÄê´¶¤â¤½¤³¤½¤³¡¢¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î¡Ö¶¹¤µ¡×¤â¥¤¥¤¡ª
¡¡¤Þ¤º»È¤¤¾¡¼ê¤À¤¬¡¢¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÎÀ½ÉÊ¾Ò²ð¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»°µÓ¤ÎÀßÃÖ¤¬¥Ò¥Ã¥¸¥çー¤Ë¼ê·Ú¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤¢¤ë¤È¤ª¤êÉáÄÌ¤Î»°µÓ¤è¤ê¤º～¤Ã¤È¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»°µÓ¤ÏÄìÉô¤ò¾²¤Ë¥É¥ó¤ÈÅö¤Æ¤ë¤ÈµÓ¤¬¼«Æ°¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢²¶¤Î¾ì¹ç¤Ï¾²¥É¥ó¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ÇÄìÉô¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¼ê¤ÇÄìÉô¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ä¤Ä¡¢±¦¼ê¤Ç³«¤¤¤¿µÓ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¤òÄù¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Æ¤Ä¤Ä¥Ýー¥ë¤òÉ¬Í×¤Ê¹â¤µ¤Þ¤Ç¿¤Ð¤¹¡£¥Ýー¥ë¤Ï¥ì¥Ðー¼°¤Î¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë°·¤¨¤ë¡£
¡¡¾åµ¤ÎÆ°ºî¡¢»î¤·¤Ë²¿ÉÃ¤«¤«¤ë¤«·×¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È8ÉÃ¡ª¡¡¤æ¤Ã¤¯¤ê¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â10ÉÃ¡£²¡¤·Æþ¤ì¤«¤é¤³¤Î»°µÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤ÆÎ©¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¢30ÉÃ¤«¤«¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡Ê±ÀÂæ¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÁ°Äó¤Ë¡Ë¥«¥á¥é¤ò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¤â¡¢1Ê¬¤«¤«¤é¤º¤Ë»£±Æ¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡574g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤â¤¤¤¤¡£·Ú¤¤¤È°·¤¤¤¬¥é¥¯¡£²¡¤·Æþ¤ì¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¥é¥¯¤À¤·¡¢Î¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤¿¤êÎ©¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¥¤ー¥¸ー¤À¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¢¤Þ¤ê³«¤«¤Ê¤¤µÓ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢µÓ¤òºÇ¤â³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é½Å¤á¤Î¥«¥á¥é¤òºÜ¤»¤Æ¤â½½Ê¬¤È¸À¤¨¤ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢µÓ¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢µÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö¤Ï53cm¡£°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤ï¤ê¤Ë¤Ï»°µÓ¼«ÂÎ¤ÎÀìÍÌÌÀÑ¤¬¶¹¤á¤ÇÊØÍø¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÓ¤òºÇ¤â³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¦¼«Î©¤¹¤ëÀßÄê¤À¤È¡¢µÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö³Ö¤ÏÌó36cm¡£°ÂÄê´¶¤Ï¾¯¡¹¿´¤â¤È¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤ì¤ÐÉÔ°Â´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ýー¥ë¤ò¹â¤¯¤·²á¤®¤Ê¤±¤ì¤Ð¥«¥á¥é¤òºÜ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç»°µÓ¤ò¼«Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
»°µÓ¤òºÇÂç¤Ë³«¤¤¤¿¾õÂÖ¡£µÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö³Ö¤Ï53cm¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤âÉáÄÌ¤Î»°µÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¡©¡Ë¤Ï¶¹¤¤¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¡£
µÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö³Ö¤òºÇ¾®¡ÊÌó36cm¡Ë¤Ë¤·¤Æ¼«Î©¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÄê´¶¤Ï¤¹¤³¤·¸º¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤½¤³°ÂÄê¤·¤Æ¼«Î©¤¹¤ë¡£
¡¡µÓ¤ÈµÓ¤Î´Ö¤òºÇ¾®¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¥«¥á¥é¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ°·¤¨¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤È»°µÓÅª¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°²ñ¤Ê¤É¾ì½ê¤ò¹¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ä¡¢¤ä¤Ï¤ê»°µÓ¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Ë¤¯¤¤¹Ô³ÚÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤Ë¤â¤è¤¯¸þ¤¯»°µÓ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»°µÓ¤ÇÄ¹»þ´ÖÏª¸÷»£±Æ¤äÄ¶Ë¾±ó»£±Æ¤È¤«¤ÏÌµÍý¡£¤·¤Ã¤«¤ê°ÂÄê¤µ¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢»Ø¤Ç¿¨¤ì¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÉ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÉ¤ì¤ò¼ê¤Ê¤É¤ÇµÛ¼ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»£±Æµ»½Ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»°µÓ¤ÈÄ¶Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ç·îÌÌ¤Î»£±Æ¤È¤«¤Ï¥Ç¥¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡µÓ¤¬Âç¤¤¯³«¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤¾å¡¢ÍÉ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡¢¼ê¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ë¤Ï½½ÆóÊ¬¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê»°µÓ¤À¤È»×¤¦¡£²¶¤¬¹Ô¤¦¾¦ÉÊ»£±Æ¤Ï½½Ê¬¤Ê¸÷ÎÌ¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡á¥·¥ã¥Ã¥¿ーÂ®ÅÙ¤òÂ®¤á¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»°µÓ¤Ç¼ê¥Ö¥ì¤È¤Ï¥ª¥µ¥é¥Ð¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤È²¶¤Î¾ì¹ç¡¢¾¦ÉÊ¤òº¸¼ê¤Ç»ý¤Á¡¢±¦¼ê¤Ç¥«¥á¥é¤ò¼ê»ý¤Á¤Ë¤·¤Æ¡Ö¾¦ÉÊ¤ò»ý¤Ã¤¿¼ê¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥«¥á¥é¤ò¼ê»ý¤Á¤Ç¥³¥ì¤ò¤ä¤ë¤È¼ê¥Ö¥ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»°µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼ê¥Ö¥ì¤Ê¤·¤Ç°ìÈ¯¤Ç»£¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¡¢½½Ê¬¤Ê°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¼ê¥Ö¥ì¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¸ú²Ì¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡£3,980±ß¤Ç¤³¤ÎÆ¯¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»°µÓ¤À¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¡£
±ÀÂæ¤Ê¤·¤À¤È»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢±ÀÂæ¡õMagSafe¤ÇÄ¶ÀäÊØÍø¢ö
¡¡¤³¤Î·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æµ¿Ìä¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï±ÀÂæ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢±ÀÂæÅª¤Ë¥«¥á¥é¤Î¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëµ¡¹½¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢±ÀÂæ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡±ÀÂæ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÁõÃå¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤ê¥«¥á¥é¤Ê¤ê¤Î¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¸þ¤¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥°¥ë¸ÇÄê¤Î»°µÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¼Á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»°µÓ¤È¤·¤Æ»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Í³±ÀÂæ¤Ê¤É¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£±ÀÂæ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ½é¤á¤Æ»°µÓ¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤â¥Þ¥È¥â¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¢¡¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢ー¥³¥ì±ÀÂæ¤Ê¤¤¤ó¤Àー¡¢ÍÑ°Õ¤·¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¡×¤ÈÍý²ò¤·¤ÆÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¹¥¤ß¤Î±ÀÂæ¤ò¼«Ê¬¤ÇÍÑ°Õ¤Ç¤¤Æ¥¤¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥Û¥ë¥Àー¤ÏÍ¾·×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢¤³¤Î»°µÓ¤òÁÇÀ²¤é¤·¤·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤È¤·¤ÆÂç³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¶¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿±ÀÂæ¤¬¤³¤Á¤é¢¡£¤¢¤ÈMagSafeÂÐ±þ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®Êª¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¥Þ¥¤¥Í¥Ã¥Æ¡ÊMinette¡Ë¤Î¾®·¿¼«Í³±ÀÂæ¡£¤à¤«～¤·¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÊ¤Ç¤â¤¦Çä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤âÅª¤ÊÉÊ¤À¤¬¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¬¥¤¥¤¤Î¤Ç¸½ºß¤Ç¤â¸½Ìò¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ê¤Î¤À¡£¤Æ¤¤¤¦¤«Amazon¤Ç1000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼«Í³±ÀÂæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î»È¤¨¤Ð¥¤¥¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
»°µÓ¤òMagSafeÂÐ±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È³Æ¼ï¡£»°µÓ¥Í¥¸·ê～MagSafe¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬Ä¹¤á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò»È¤¦¤È¡¢¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó»°µÓ¤ËMagSafeÁõÃå¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä»°µÓ¤¬¼Ì¤ê¹þ¤à～¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤²¤ë¡£
¾åµMagSafe¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤Î»°µÓ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¥¨¥Ä¥ß¡Ö¥Þ¥°¥»ー¥ÕÂÐ±þ¥·¥åー¥³¥Í¥¯¥¿ー¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢·ÚÎÌ¥«¥á¥é»°µÓ¡Ö200-DGCAM049¡×¤ÎËÜÎÎÈ¯´ø¡£¥Ò¥Ã¥¸¥çー¤Ë¼ê·Ú¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤ÆÀßÃÖ¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´ー¤¯²÷Å¬¤Ë¼ê¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¢¤¢¤Þ¤ê½Å¤¤¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÚÎÌµé¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤¢¤¿¤ê¤Ê¤é¡Ö¤â¤¦»°µÓ¥³¥ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¿Í¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¡£
ÄÉ²Ã¤·¤¿¼«Í³±ÀÂæ¤Î¾å¤Ë¥«¥á¥é¤ò¥»¥Ã¥È¡£ÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Î¥«¥á¥é¤ÏOM SYSTEM¤Î¡ÖOM-1¡×¤Ç¡¢¥ì¥ó¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤µ¤Û¤É·Ú¤¯¤Ê¤¤¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤À¤¬¡¢¤³¤Î»°µÓ¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¼«Í³±ÀÂæ¤Î¾å¤ËMagSafe¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¡£MagSafeÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃåÃ¦¤¬ÉÃ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¡¢¼«Í³¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥éー¥ì¥¹ÍÑ¤ÎÂ®¸ú¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×ÂÐ±þ»°µÓ¤È¤·¤Æ¥¤¥¤¤È»×¤¦¤¬¡¢MagSafeÂÐ±þ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯³èÍÑ»°µÓ¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥¤¥¤¤È»×¤¦¡£MagSafe¥Þ¥¦¥ó¥È¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»°µÓ¤ÎÅ¸³«¤¬10ÉÃ¤È¤«¤Ç¤Ç¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÃåÃ¦¤¬°ì½Ö¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¿ôÊ¬¤«¤«¤é¤Ê¤½¤¦¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö»°µÓ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ó¤Î¥×¥ÁÌÌÅÝ～¡×¤È¤¤¤¦ÝµÊ°¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤È¤â¤¢¤ì¡¢°Â²Á¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë»È¤¨¤ë¤·¡¢¤½¤³¤½¤³¤Î°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥¸¥Ã¥¯¥ê¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»£±ÆÍÑ¤Î»°µÓ¤È¤·¤ÆÇã¤¦¾ì¹ç¡¢±ÀÂæ¤ÎÄÉ²Ã¹ØÆþ¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¢ö