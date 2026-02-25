「ゴールの仕方を忘れてしまった」2か月無得点の上田綺世に韓国メディアが警鐘「日本のFW問題が再燃」

不振が続く上田。何とかしてトンネルを抜け出したい(C)Getty Images

フェイエノールトの上田綺世が現地時間2月22日、エールディビジ第24節テルスター戦にスタメン出場。62分までプレーし、ノーゴールに終わった。これで上田はおよそ2か月間にわたり無得点と、前半戦までの勢いを取り戻せない状態が続いている。

昨年12月6日の第15節・ズウォレ戦で4得点を挙げたゲームを最後に、ゴールが無い上田。冬の移籍市場ではプレミアリーグクラブなどからの関心も囁かれたが、現在は極度の不振に喘いでいる。

シーズン折り返しまででダントツの18ゴールを記録していただけに、現在の低調なパフォーマンスは海外でも大きなトピックとして扱われている。

「日本代表ストライカー、上田綺世のゴール量産が完全に止まってしまった」

そう報じているのは韓国メディア『スポーツ朝鮮』だ。テルスター戦での2-1の白星を伝えるとともに、「チームの勝利にもかかわらず、ファンは素直に喜べない状況だ。主力ストライカーである上田の不振があまりにも深刻だからだ」などと指摘。さらに、「2025年12月の初戦でハットトリックを達成して以降、記録した攻撃ポイントはわずか1アシストのみである」と昨年末から現在までの内容を振り返っている。