「祖父からの生前贈与300万円を定期預金に」31歳フリーランス女性の現金管理
All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった愛知県在住31歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。
同居家族構成：本人、夫（36歳）、長女（5歳）、次女（3歳）
居住地：愛知県
住居形態：持ち家（戸建て）
雇用形態：自営業・自由業
世帯年収：本人200万円、夫600万円
現預金：890万円
リスク資産：120万円
その中でも定期預金については「祖父から生前贈与」されたお金で、「いざという時の備え」として大切に保管しているそう。
利用している定期預金は「三菱UFJ銀行（2026年2月時点でスーパー定期1年ものの場合、金利年0.4％）で、300万円ほど」預け入れているとのことです。
具体的には、「収入がなくなったり、配偶者が急に働けなくなったりしても大丈夫か」という視点から、現預金は少なくとも「500万円くらいあると安心」と投稿者。
今後もこれまで通り「子どもの学費に備えて現金を多めに持ちたい」とのことでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
