東京都在住の30代女性・Eさんは1年ほど前のある日、駅前で雨が止むのを待っていた。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

すると、2人の男性に声をかけられて......。

＜Eさんからのおたより＞

1年半ほど前、山手線のある駅でのことです。

仕事と保育園のお迎え帰り、途中で土砂降りの雨になってしまいました。

傘もなく、ベビーカーに年子2人の子供を乗せ、更に妊娠後期でもあり、雨がやむのを屋根の下で待とうかと思っていました。

ビジネスマン風の男性が...

すると見ず知らずのビジネスマン風の男性が折りたたみ傘を「使って！」と渡してくださり、とても助かりました。

更に少し小雨になるまで待とうとましたが、子供がぐずり出しもう帰るしかないと雨の中に小走りで飛び出そうとしていたら、別の男性が声をかけてくれました。

「もう少しでやむよ？どこまで？」と言われましたが、「子供が限界で信号が変わったら行きます」と伝えると、危ないからと一緒に傘をさして徒歩3〜4分のマンション近くまで手伝ってくれました。

簡単なお礼しか言えませんでしたが、本当に優しさに助けられました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）