Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』が2月24日にサービス開始5周年を迎え、新TVCM2本の放送を開始した。

今回放送が始まったのは、5周年を記念した「5周年 それぞれの景色」篇と、新育成シナリオ公開にあわせた「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」篇の2本。

「ウマ娘」と「浦和競馬」がコラボ！夏目妃菜の軽快なトークに久保田未夢＆真名瀬日和が冷静なツッコミ「たぶん、違うよ」

新登場ウマ娘たちが織りなす新たな物語に注目

「5周年 それぞれの景色」篇は、フォーエバーヤングをはじめ、マルシュロレーヌ、ルーラーシップ、ローズキングダム、ヴィクトワールピサ、ロゴタイプ、エピファネイアら新たなウマ娘が大集結。それぞれのレース場でゲートへ向かう姿や真剣な表情がリンクしていく演出が印象的で、5周年楽曲「VOLTAGE」に乗せて、次のステージへと進むウマ娘たちの姿を描いている。

一方、「Beyond Dreams 共に前へ、共に光を」篇は、同日公開された新育成シナリオをテーマに制作。世界最大規模のG1の祭典・ブリーダーズカップを舞台に、JAPANESE UMAMUSUMEたちのアメリカ挑戦を現地の熱気とともに表現したインパクトある映像に仕上がっている。

サービス開始から5年。新CMの放送開始を機に、『ウマ娘 プリティーダービー』は次のステージへと歩みを進める。