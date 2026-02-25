ＴＢＳの情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の企画取材中に負傷し、左脛（けい）骨高原骨折で全治３か月と診断されたフリーの原千晶アナが２５日までに自身のインスタグラムを更新。世界遺産検定３級に合格したことを報告した。

原アナは「世界遺産検定３級合格しました やったーっ」と合格証を手に笑顔の写真をアップした。さらに「骨折中、時間もあり旅行が好きでいつか取ってみたいなと思っていたのでこの機会に」と経緯を明かし、「世界各国の世界遺産を通して世界中の文化や歴史を知ることができてとっても楽しかったです 旅行でその場所に行くのがさらに楽しみになりました」と続け、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「スゴおめでとうございます」「素晴らしいですねぇ〜」「骨折されても前向きな原さんに負けないように私もがんばります」「元気に復帰して下さい」などの声が寄せられている。

原アナは昨年１１月３０日午前１１時３０分頃、ＴＢＳの人気番組「ＳＡＳＵＫＥ」のエリアを自作で再現している千葉県内の施設の取材で「クワッドステップス」（４枚の板に飛び移りながら移動するエリア）を体験した際、４枚目の板に飛び移った直後左足に痛みを訴え、板の下に敷かれた安全対策用のマットの上に倒れたという。歩くと左足の上部あたりに痛みを感じるということで、一旦撮影を中断。氷で患部を冷やしながら休憩を取り、その後は無理のない範囲でインタビュー取材を行った。取材後に都内の整形外科で診察を受け、翌１２月１日に改めて検査を行ったところ、左脛骨高原骨折と診断され、手術は行わず自然治療を行うことになった。