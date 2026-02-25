「挙手・指名方式」が生徒をダメにする…3000人の子どもに教えた国語教師が「指名なし」の授業にこだわる深い理由

子どもは落ちこぼれるのではない、大人に、とくに授業の下手な教師によって「落ちこぼされる」のだと長谷川氏は言う。では、誰ひとり脱落することのない、全員が学力を向上できる授業とは、どのようなものか。『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻から、3000人超の生徒に教えた実績を持つ長谷川氏の授業論と、それを裏打ちする「こどもの事実」を紹介する。

「指名なし」にこだわるのはなぜか

不易流行という言葉がある。時代とともに変わるのは物的環境である。

変わらない、変えてはならないのは、この「1人の例外もなく大切にする」という思想である。実現するための教育技術もまた、「不易」の部類に入る。

しかし、この思想の対極にある教育技術がいまだに残っている。その典型が「挙手・指名方式」である。挙手・指名方式とは、

（1）教師が問いを発する。

（2）気の利いた「優等生」が挙手する。

（3）教師がその子を指名する。

（4）その子が正解を述べる。

（5）教師は正解だと表紙、次の問いに進む。

こうして集団の「上澄み」だけを相手にする授業である。

このパターンが連続する授業を、私は断固として拒絶し続けてきた。

なぜか。

落ちこぼれる生徒がでてくるからだ。

生徒が自らの意思で落ちこぼれるのではない。大人に「落ちこぼされる」のである。

本当に授業を必要としているのは、挙手したくてもできない子であり、ノートに書きたくても書けない子である。

挙手できない、書けないのには、様々な原因がある。それら原因へのアプローチがなされぬまま子どもが置き去りにされるのが、挙手・指名方式だ。だから駄目なのだ。

私は常に「全員」を相手に授業する。

生徒をひとりの例外もなく大切にする。

話せない、聞けない、読めない、書けない生徒をなくすために授業する。

だから挙手も求めないし、指名もしない。

正確に言えば、指名を全否定はしない。

だが私は、明確な意図をもって特定の子を指名する。

意図的指名とともに「指名なし」の手法をとる。

ゆえに学活での発言も、授業中の発表も、すべて「指名なし」で行う。

授業は一方通行ではなく、まずはツーウェイであるべきだ。だから「討論」なのであり、「指名なし討論」を目指すのである。

「国語の授業は何より楽しかったです」

2016年、某市の公立中学校に異動となった私は、初年度から教務主任を命じられた。誰も知らぬ土地、見通しの持てぬ学校で、初の教務主任を務める。なかなか骨であった。

それよりなにより担任を持たなくなり、学級通信を書く機会を失った。書くために生まれてきたような人間だから、そわそわして仕方がない。

そこで一計を案じ、国語科通信を出すことにした。学年付ではない私にとって、生徒との関わりはまさしく国語科授業だけであった。たとえば中学1年生では週にわずか4時間の付き合いである。必然的に、指導は極めて限られた時間にしぼられる。

にもかかわらず1年後の3月末には、ある女子生徒が自発的に次のような感想を寄せてくれた。先ごろ刊行した私の書籍『疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻から引用する。

■■■■■国語科通信『言の葉』3月26日発行 第140号より

長谷川先生へ

1年間、授業の大切さや自ら考え、発言する楽しさなどのたくさんのことを教えてくださいましたよね。

6年生の時に1回授業をして頂いた時は特に何も感じませんでしたが、入学してから先生と共に国語の授業を行ううちに先生の存在は私の中で大きくなり、尊敬する人へと変わっていきました。そして今では、先生の国語の授業を毎日のように楽しみに待っている自分がいます。

先生の出す問題も解きたいと思うようになり、解いてノートを提出した後に書いてある言葉には、また次も頑張ろうという気持ちにしてもらいました。

また、暗唱詩文集も最初は一つ一つがなかなか覚えられなかったけれど、今ではもうスムーズに覚えられ、すらすらと言えるようになりました。

そして、授業の最後に行う名句かるたや百人一首かるたも、名句を覚えるきっかけとなったり、他の教科ではできないことだったのでとても楽しかったです。

故事成語の場面でも、どんどん難しくなっていく問題を解くのは何度も間違えて大変だったけれど、失敗は成功のもとだと考えて挑戦すると楽しかったです。

研究会でも約50人の参観者に対して「いつも通りにやればいい」と私達に言ってくれましたよね。

だから私達は緊張はしたけれどいつも通りに授業を行うことができました。

「指名なし討論市内一」にみんなとなれた時はすごく嬉しかったです。

古文の授業でも事前に問題をやっていたおかげで、実力テストにも対応でき、解き方やその文の内容を理解することでとても面白くなるものだと分かりました。

私はこの1年間悩んだこともあったけれど、努力し、先生に立ち向かい、精一杯頑張った国語の授業は何より楽しかったです。

こうして1年間、授業を通して長谷川先生と関われてよかったです。

1年間ありがとうございました。

■■■■■

自身の変容を文章で伝えてくれる生徒が、毎年必ずいる。授業だけでもこのようなドラマが生まれるのである。

しかし、思い付きでできるほど「指名なし討論」は甘くない。

読解力・表現力、そして発言耐性をつけなければ、「指名なし」で発表する生徒は一握りに留まる。

ではどうするか。

私が用い、若手教師にも進めているのは、授業を「パーツ」にわけ、「システム化」する方法である。概要は以下の記事にある。

〈そっぽを向いていた中学生が「面白い！」と全員熱中……子どもが喜ぶ授業は「システム化」から生まれる〉

詳細はそちらに譲り、ここでは扱い切れなかった「暗唱」に触れておきたい。次回に続く。

