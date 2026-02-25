高次脳機能障害への理解を促す講演会が3月15日午後1時半から、福岡県春日市原町3丁目のクローバープラザで開かれる。近畿大医学部の橋本衛主任教授（神経心理学）が「高次脳機能障害者の就労支援について」と題して講演する。

県障がい者リハビリテーションセンター主催。同障害は病気やけがで脳がダメージを受けて起き、記憶力の低下や性格の変化が表れる。人間関係や就労で苦労する人が多いとされるが、リハビリで改善が見込める。4月には同障害者の支援法が施行される。

橋本主任教授は「就労のハードルや支援のあり方を具体的な例を挙げて説明したい」と話している。聴講無料。定員は先着200人。3月9日までにQRコードから申し込む。

◇

3月20日午後1時半からは、高次脳機能障害と発達障害の子どもの支援をテーマにした講演会が、福岡市中央区荒戸3丁目の市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）である。錦海リハビリテーション病院（鳥取県米子市）の橋本圭司副病院長が両障害の共通点や違い、支援のあり方を説明する。

高次脳機能障害の子どもの家族会「つばさジュニア」（福岡市）のイベント。聴講無料。先着200人。申し込みは3月10日までにQRコードから。

（湯之前八州）