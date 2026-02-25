春の日差しを浴びながら手頃な「安近短」の旅で心身をリフレッシュ−。飯塚観光協会（福岡県飯塚市吉原町）は趣向を凝らした日帰りバスツアーを続々企画し、参加者を募集している。

3月15日と同28日はいずれも「いちごファームふじむら」（糸田町）でイチゴ狩りを楽しむ。

15日は、40分間の食べ放題のほか、福智山ろく花公園（直方市）などを巡り、洋食屋「Bon」（同）でパスタランチ。その後、「直方がんだびっくり市」などを巡る。1人9800円。

28日は、イチゴ狩りの後、金山サクラ園（糸田町）、道の駅いとだを巡り、中華料理「陽山」（飯塚市）で昼食。その後、パワースポットとして人気の正法寺（同）で説法を聞く。1人8800円。

このほか4月に、宮若市の千石峡や篠栗町の呑山（のみやま）観音寺を訪れて桜を鑑賞し、昼食に会席料理を楽しむツアーなど予定。

いずれも定員30人（最少催行15人）で、それぞれ締め切りが異なる。発着は飯塚市吉原町のあいタウン降車場。協会は「身近な旅で春を楽しんで」と話している。予約、問い合わせは同協会＝0948（22）3511。