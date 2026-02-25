トランプ米大統領の看板政策である相互関税に対し、米連邦最高裁は違法とする判決を下した。

米憲法は、関税を課す権限は連邦議会にあると定める。判決はトランプ氏が相互関税の根拠とした国際緊急経済権限法（IEEPA）について「大統領に関税をかける権限を与えていない」と明確に判断した。

議会の権限を無視し、独善的な政策を推し進めるトランプ氏に「待った」をかける妥当な判決だ。9人の最高裁判事のうち、トランプ氏が指名した保守派の判事を含む6人が賛成した。

司法、立法、行政が相互にけん制する三権分立は民主主義国家の土台である。その観点からも評価できる判決だ。今後は議会もトランプ氏を監視する役割を発揮してもらいたい。

高関税措置を貿易不均衡の是正だけでなく、外交手段にしてきたトランプ氏にとっては痛手だろう。

トランプ氏は反省するどころか「彼らは間違っている」「非愛国的で、憲法に不誠実だ」と判事を罵倒した。法の支配への敬意を欠く傲慢（ごうまん）な態度である。

高関税措置を撤回する考えはないようだ。判決の直後、全世界を対象に一律10％の追加関税を新たに発動すると発表した。

翌日には税率を15％に引き上げると修正した。政権内の混乱がうかがえる。

この代替措置は、国際収支の深刻な赤字に対処する通商法122条に基づく。発動期間は最大150日で、延長には議会の承認が必要となる。

トランプ氏は150日のうちに、別の法的根拠によって恒久的な関税策を練るとみられる。なお警戒が必要だ。

判決は、既に徴収した関税を返還すべきか否かについての判断は示さなかった。

米シンクタンクの推計によると、IEEPAに基づく徴収額は1600億ドル（約25兆円）に上る。トランプ政権は法的根拠を失った以上、速やかに返還すべきだ。

トランプ氏は高関税で貿易赤字を解消し、製造業を米国内に回帰させることを狙っている。ところが米国の貿易赤字は昨年、1兆2409億ドルで過去最大を更新した。

政策効果は疑わしいと言わざるを得ない。むしろ高関税が輸入物価上昇によるインフレをもたらし、米国民の不満は高まっている。

自国の産業を高関税で保護するのは上策と言えない。ましてや、関税を他国への経済的威圧の手段にするのは愚行である。

米国内産業の復活に必要なのは、外国の協力と投資ではないのか。投資を呼び込みたいのであれば、公平で透明な一貫性のある政策こそが不可欠だ。

3月に訪米する予定の高市早苗首相は、自由貿易が米国や世界にもたらす利益をトランプ氏に説いてもらいたい。