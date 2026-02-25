22日に投開票された熊本県南関町長選は、無所属現職の佐藤安彦氏（64）が元町議で無所属新人の西田恵介氏（55）を約千票差で破り、4選を決めた。佐藤氏は事務所前で報告会を開き、「町民の声を一人一人聞きながら、全ての町民がこの町に住んで良かったと思える協働のまちづくりを一歩一歩進めたい」と抱負を述べた。

新役場庁舎や防災拠点施設の整備、図書館を含む交流拠点施設整備など、町中心部で進めてきたコンパクトシティーづくりについて「旧役場・公民館跡地に子育て世帯や若者向けの賃貸住宅を整備し、芝生公園を併設して地域の交流の場にしたい」と定住対策の強化を表明。他の地域についても「特色あるまちづくりを町全体に広げる」とした。

企業誘致による町税収入増への意欲も示し「衛星通信施設や蓄電池の発電所、その後はデータセンターも誘致し、全町民に公平に行き渡るまちづくりの財源を確保したい」と述べた。

基幹産業の農業振興に向けては「ほ場整備を進め、担い手の支援や新規就農につなげたい」と語った。

町議選（定数10）も同日投開票され、新議員の顔ぶれも決まった。

当日有権者数は7137人で投票率はいずれも69・58％。（宮上良二）