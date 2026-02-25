¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÆüÅÄ¤Î´Ä¶½ä¤ê¡¡8ÃÄÂÎ¸ì¤ë¡¡½é½¸·ë¡¢¸ß¤¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð¡¡¿¹ÎÓÊÝÁ´¤ä¤´¤ßÌäÂê¡ÄÍý²ò¿¼¤á¤ë
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÆâ¤Ç´Ä¶³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à8ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ì¤í¤¦´Ä¶¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤¬¡¢Æ±»Ô¾å¾ëÆâÄ®¤Î»ÔÊ£¹çÊ¸²½»ÜÀß¥¢¥ª¡¼¥¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤´¤ßÌäÂê¤ä¿¹ÎÓ¡¢²ÏÀî¤ÎÊÝÁ´¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¡ÊCO2¡ËÍÞÀ©¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸þ¤¹ç¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ä³èÆ°¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â·¹Ä°¤·¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡¡»²²ÃÃÄÂÎ¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¤Ò¤¿»ÔÌ±´Ä¶²ñµÄ¡×¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç³«ºÅ¡£ÃÏ°è¤Ç¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Îµ¡±¿¤¬²¼²Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ÆÃÄÂÎ¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤òºÆÇ§¼±¤·¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤ª¤¦¤È¡¢13Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡8ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤é¤¬½çÈÖ¤ËÈ¯É½¡£¡ÖÂç»³Ä®´Ä¶¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ñ¡×¤Î¹¾ÅÄ¹§»Ò²ñÄ¹¤Ï¡¢¤´¤ß¤Ï¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÚ¤ËÊÖ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤«¤Ä¤ÆÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¶µ¤¨¡¢²ñ°÷¤¬2¿Í¤Ë¸º¤Ã¤¿º£¤â·î2²ó¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Î¤´¤ß½¦¤¤±¿Æ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ¶È²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢NPOË¡¿Í¡ÖÌÚÎÓÇµ¿¹¤ò¼é¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¤ë¹ç¸¶Ëüµ®¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¹ÎÓ¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö»³¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î»³¤ÎÃû¸õ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüÅÄ»ÔÍµ¡ÇÀ¶È¸¦µæ²ñ¡×¤Î¼¯ÌîæÆÂåÉ½¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀéÇ¯¤¢¤«¤ê¡×¤Ç»ÈÍÑºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÅôäÆ¤òÍÑ¤¤¤¿ÃÝÃººî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤ÎÃÝÃº¤¬ÅÚ¾í²þÎÉºà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¡Ê²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¼Â¼Á¥¼¥í¡Ë¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤¿»ÔÌ±´Ä¶²ñµÄ¤Î¹ÃÈåÈþÆÁ²ñÄ¹¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö³ÆÃÄÂÎ¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¡£º£¸å¤â´Ä¶¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë
