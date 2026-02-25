Ê¡²¬»Ô¡¦ÇîÂ¿É´Ç¯Â¢¤Ç2·î27Æü¤«¤éÂ¢³«¤¡¡¡ÖÃÏ¼ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
¡¡150Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëÇîÂ¿Í£°ì¤ÎÂ¤¤ê¼ò²°¡¢ÀÐÂ¢¼òÂ¤¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è·øÇô¡Ë¤Ï27Æü¡Á3·î1Æü¡¢¹±Îã¤Î¼òÂ¢³«¤¤òºÅ¤¹¡£¹ñÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ÎÇîÂ¿É´Ç¯Â¢¤Ç¡¢¹Ê¤ê¤¿¤Æ¤Î¿·¼ò¤Ê¤ÉÃÏ¼ò¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ´Ç¯Â¢¡×¡ÖÇ¡¿å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½ÌÃÊÁ¤Î¤Û¤«¡¢Çß¼ò¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ê¤É13¼ïÎà¤Î¼ò¤òÍÑ°Õ¡£10Ëç¤Ä¤Å¤ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1200±ß¡¢¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕ¤¡Ë¤Ç°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¡£Å·¤×¤é¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢¤ª¤Ç¤ó¡¢¼ò¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÍÎÁ¡Ë¤â¡£Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸Å¤¤Â¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È°ì½ï¤ËÃÏ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡³«ºÅ»þ´Ö¤Ï27Æü¸á¸å2¡Á8»þ¢¦28Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ¢¦3·î1Æü¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å4»þ¡£ÀÐÂ¢¼òÂ¤¡á092¡Ê651¡Ë1986¡£
¡¡¡ÊÌîÂ¼ÂçÊå¡Ë