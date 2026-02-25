¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¼¯ËÜ¤ÎÂç¶Ì¥¹¥¤¥«¡¡´Å¤µ½½Ê¬ÉÊ¼ÁÎÉ¹¥¡¡¿¢ÌÚÄ®¤Ç½Ð²Ù»Ï¤Þ¤ë
¡¡ÆüËÜ°ì¤Î½Õ¥¹¥¤¥«¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë¼¯ËÜÃÏÊý¡Ê·§ËÜ»ÔËÌ¶è¿¢ÌÚÄ®¡¢»³¼¯»Ô¡Ë¤Ç24Æü¡¢º£µ¨¤ÎÂç¶Ì¥¹¥¤¥«¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£JA¼¯ËÜ¤Ï7·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡¢´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤òÃæ¿´¤Ë135Ëü¶Ì¤Î½Ð²Ù¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¾®¶Ì¥¹¥¤¥«¤Î½Ð²Ù¤Ï3·î¾å½Ü¤«¤é¡£
¡¡½éÆü¤Ë¿¢ÌÚÄ®¤ÎÁª²Ì¾ì¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸»º¼Ô6¿Í¤ÎÌó2500¶Ì¡£½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥ä¡¼¤ËºÜ¤»¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ç³°´Ñ¤äÅüÅÙ¡¢²ÌÆù¤Î¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¸å¡¢¥µ¥¤¥ºÊÌ¤ËÈ¢µÍ¤á¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±JA¤Ï±à·ÝÉô²ñ°÷440¿Í¤Î¤¦¤Á345¿Í¤¬Âç¶Ì¥¹¥¤¥«¤òÀ¸»º¡£º£µ¨¤Ï½çÄ´¤ËÀ¸°é¤·¡¢ÉÊ¼Á¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢ÅüÅÙ11¡Á12ÅÙÂæ¤È½½Ê¬¤Ê´Å¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Á°ÅÄÇîÃÒÉô²ñÄ¹¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö»ñºà¹âÆ¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤ÇÀ¸»º¸½¾ì¤ÏÂçÊÑ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¥¤¥«¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¯ËÜ¤Î½Ü¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë
