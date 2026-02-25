¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡ÖÉü³è¡×¤Î³õÇß¤¬Ëþ³«¡¡Å·Áð»Ô¡¦±ä·Ä»û¡¢º£½µ¤Þ¤Ç¸«º¢
¡¡·§ËÜ¸©Å·Áð»ÔÉÍºêÄ®¤Î±ä·Ä»û¤Ë¤¢¤ë¸©»ØÄêÅ·Á³µÇ°Êª¡Ö³õÇß¡Ê¤«¤Ö¤È¤¦¤á¡Ë¡×¤¬Ëþ³«¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ÎÌÜ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Þ¤Ï½Ä²£¤ËÂç¤¤¯¹¤¬¤ê¡¢ÅìÀ¾Ìó11¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÆîËÌÌó6¥á¡¼¥È¥ë¤ËµÚ¤Ö¡£ÃÏ¤òÇç¡Ê¤Ï¡Ë¤¦¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È»Þ¤ò¿¤Ð¤¹»Ñ¤«¤é¡Ö²éÎµÇß¡Ê¤¬¤ê¤å¤¦¤Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ùÎð¤Ï¿äÄêÌó500Ç¯¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢1589Ç¯¤Î¡ÖÅ·Àµ¤ÎÅ·Áð¹çÀï¡×¤ËÅÁ¤ï¤ëÈáÏÃ¤Ë¤¢¤ë¡£Éð¾¤ÎºÊ¤ªµþ¤ÎÊý¤¬É×¤ÎÀï»à¸å¡¢³»³õ¡Ê¤è¤í¤¤¤«¤Ö¤È¡Ë»Ñ¤Ç¼«¤é½Ð¿Ø¤·¤¿ºÝ¡¢³õ¤¬Çß¤Î»Þ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¿ÈÆ°¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾®À¾¹ÔÄ¹¤È²ÃÆ£À¶Àµ¤ÎÏ¢¹ç·³¤ËÆ¤¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌµÇ°¤Î¤¢¤Þ¤ê¡Ö²Ö¤Ïºé¤¤¤Æ¤â¼Â¤ÏÀ®¤é¤»¤Ì¤¾¡×¤ÈÇß¤Ë¼ö¤¤¤ò¤«¤±¤¿¤È¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬»Ä¤ë¡£
¡¡»û¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Ç¯Á°¤Ëº¬Éå¤ì¤¬È½ÌÀ¤·¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¼ùÌÚ°åº£Â¼½ç¼¡¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ËÁêÃÌ¡£ÇÓ¿å²þÁ±¤äÅÚ¾í²þÎÉ¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢º£Ç¯¤Ï»ÞÁ´ÂÎ¤Ë¸«»ö¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸«º¢¤Ïº£½µ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤½¤¦¤À¡£¡Ê¶â»Ò´²¾¼¡Ë
