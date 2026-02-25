¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×5Ç¯Ï¢Â³¸©Æâ¥È¥Ã¥×¤ÎÊ¡²¬¡¦ÈÓÄÍ»Ô¡¡¸ú²Ì¡ÖÂç´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ËÉ¤Å¨¡×
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¹¥Ä´¤À¡£ÊÖÎéÉÊ¤ÎÅòÀù¼°¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2020Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤Ç´óÉÕ³Û¤¬¸©Æâ¼ó°Ì¡£23Ç¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó105²¯±ß¤òµÏ¿¤·¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤â60²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÊÖÎéÉÊÈ¯Á÷¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ò½ü¤¯ÌóÈ¾³Û¤¬ºÐÆþ¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Â¾¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î´óÉÕÎ®½Ð¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ã´Åö²Ý¤Ï¡ÖÂç´ë¶ÈÍ¶Ã×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¸ú²Ì¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£
