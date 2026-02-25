ロシアによるウクライナ侵攻から24日で4年。長崎県島原市に住む同国人オレナ・グリニェンコさん（42）は今年も、市内の島原鉄道大三東（おおみさき）駅に平和を祈る黄色いハンカチを掲げた。「すごく心痛い。今年こそ平和が来る。そう信じている。今は頑張ることしかできない」と語った。

ロシアと国境を接する北東部スムイ州生まれ。侵攻以前の2011年に来日し、島原市で日本人の夫と子ども2人と暮らす。

侵攻2カ月後に母親を病で失った。墓参はいまだかなわない。故郷の姉からは毎日のようにドローン（無人機）攻撃によって崩壊、炎上する集合住宅などの様子が送られてくる。「攻撃はひどくなっている。めちゃくちゃ大変。電気もない、水もない。寒い。だけどドローンは来る」

テレビCMで有名になった有明海沿いの大三東駅では、観光客らがハンカチに願い事を書いてホームの柵に掲示する。この日、グリニェンコさんは所属する「しまばら半島国際交流クラブ」の仲間や長崎原爆の語り部ら約40人と駅を訪れ、自国語で「平和」を意味する「МИР」と記した。

近くの木蝋（もくろう）工場に会場を移し、平和集会を開催。参加者一同でウクライナ国歌を歌い、一刻も早く戦火がやむことを願った。（本山友彦）

■「4年も戦争が続くとは」 佐世保市の大学生サマルハさん 続く侵攻への憤り

佐世保市ハウステンボス町の長崎国際大1年、アレクサンダー・サマルハさん（20）は「4年間も戦争が続くとは思いもしなかった。早く終わってほしい」と語る。インターネットで母国のニュースを細かくチェックするのが日課。故郷に残る両親と12歳の妹とは週に一度、テレビ電話での近況報告を欠かさない。

首都キーウに接する西部ビンニツァ州の出身。高校生だった2022年6月、ハウステンボスで働く叔父を頼って九州文化学園高（同市）に留学。昨年4月に同大に進学し、空の客室乗務員を目指して勉学に励む。友人も増えた。

昨年9月に隣国ポーランドで家族と再会した。3年ぶりに会った父ヴァシルさん（45）に成長した姿を見せられて少し誇らしかった。ただ故郷では空襲警報が鳴り、ドローン攻撃が続く。「以前はコーヒーを飲みながら友達とふざけ合えるような平和な日々があった。戦争は何もかもを一変させた」。侵攻への憤りは今も変わらない。（貞松保範）