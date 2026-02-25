¡Îº´²ì¸©¡Ï¡ÖSAGA¥é¡¼¥á¥ó°¦¡×È¯¿®¡¡¡Ö1ÇÕ¤ÎÎò»Ë¡¢»×¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¡×¡¡¸©¤¬¾Ò²ð¥µ¥¤¥È³«Àß¡¢¾ðÊóÊç¤ë
¡¡º´²ì¸©Æâ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ò¡ÖSAGA¥é¡¼¥á¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤Ï1·î¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÎò»Ë¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸©Ì±¤Î»×¤¤½Ð¤ä¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿Ì¾Å¹¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤â¼ý½¸¤·¡¢¡Ö¥é¡¼¥á¥ó»Ë¡×¤ÎÊÔ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ï¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬Ìó200Å¹ÊÞ¤¢¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¡¢¿Í¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÊ¡²¬¸©¤è¤êÂ¿¤¤¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥óÈ¯¾ÍÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¡²¬¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¡Öº´²ì¸©¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó²¦¹ñ¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¸©¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡ÖSAGA¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢ÆÚ¹ü¤ä¤ß¤½¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖSAGA¥é¡¼¥á¥ó¤Ø¤Î¥¢¥Ä¤¤ÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¡×¤òÊç½¸¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Î¼ÂÌ¾¤òµó¤²¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Önote¡Ê¥Î¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤âÏ¢·È¤µ¤»¤ÆÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÌ£¤ÎÆÃÄ§¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÏ¶È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ä¤½¤ÎÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¶È³¦¤Ï³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¯¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÍ¶µÒ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¸©¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥¢¤Ê¾ðÊó¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤äÎò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬È¯¿®¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë