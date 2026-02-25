¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬ÂæÏÑÆþ¤ê¡¡25¡¢26Æü¤Ë¸òÎ®»î¹ç
¡¡¡ÚÂæËÌ¡¦¾®ÈªÂç¸ç¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬24Æü¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÂæÏÑÆþ¤ê¤·¤¿¡£25Æü¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®·»Äï¡¢26Æü¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÂæÏÑÂåÉ½¤È¸òÎ®»î¹ç¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÂæËÌ¥É¡¼¥à¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡24Æü¤Ï°ìÉô¤ÎÅê¼ê¤¬ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤ÇÄ´À°¡£25Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¾åÂô¤Ï¡¢ÆüÂæ¤ÎÂçÀª¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï12¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤ÏÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÄã¤á¤Ë½¸¤á¤¿¤¤¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î2014Ç¯¤Î21U¡Ê21ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤ë·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÌë»Ô¤â¡Ê½É¼Ë¤Î¡Ë¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»¶Êâ¤¬¤Æ¤é¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ£Á´¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿½ù¼ãô¦¤Ï26Æü¤ËÀèÈ¯Í½Äê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç½é¤ÎÂÐ³°»î¹çÅÐÈÄ¤¬¡¢¼«¿È¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑÂåÉ½¤È¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¹ëÏÓ¤Ï¡Ö¡ÊÂæÏÑ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤ÆÎ×¤à¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£