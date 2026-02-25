ラグビーの全九州高校新人大会第3日は24日、佐賀市のSAGAサンライズパークボールフィールドであり、1位ブロック決勝は東福岡が大分東明を47−36で破って優勝し、同5位決定戦は高鍋（宮崎）が読谷（沖縄）に85−7で快勝した。2位ブロック決勝は修猷館（福岡）が早稲田佐賀に14−5で逆転勝ち。佐賀工、長崎北陽台を含めた1位ブロック上位4校は全国選抜大会（3月25日開幕、埼玉県）の出場を既に決めており、最終日の25日は5枠目の出場権を懸けた5位決定戦で高鍋と修猷館が対戦する。

計7トライ、後半に突き放す

東福岡が計7トライで1位ブロックを制した。左右へ大きく展開するスピードあふれる攻撃で前半に3トライ。後半は大分東明に2点差に迫られた後、モールなどからFW陣の2トライで突き放した。「今年はアタックを重点的に練習している。勝ちきることが大事。アタックは良かった」と藤田監督はうなずいた。主将のフランカー吉川は「点を取られても取り返せばいい。いいアタックができた」と九州王座を守り合格点をつけた。

修猷館と高鍋、選抜出場懸け対戦へ

進学校対決となった2位ブロック決勝は修猷館が早稲田佐賀に逆転勝ちした。前半を0−5で折り返したが、後半4分にフランカー野村が同点トライを挙げ、FB藤田のゴールで勝ち越し。主将のCTB岩村のトライなどで点差を広げた。「チームの持ち味はディフェンス力。みんなが前に出てディフェンスするので、少ないトライで勝てている」と岩村は胸を張った。25日に4年ぶりの全国選抜大会出場を懸け、高鍋と対戦。岩村は「みんなの力で全国大会に行きたい」と強調した。