ウクライナにロシアが侵攻を始めてから、24日で4年です。

ウクライナでは、男性は18歳から兵役の対象になりますが、家族との生活を選ぶなどして国をあとにする若者も後を絶ちません。こうした中、国に残り戦場に向かうことを選んだ若者を取材しました。

ビデオメッセージを公開した、ウクライナのゼレンスキー大統領。

ウクライナ・ゼレンスキー大統領

「この長年のすべての戦い、勇敢さや尊厳、ウクライナが歩んできた全てを無駄にしてはならない。戦争の終結は望むが、ウクライナが終わることは許さない」

ウクライナ侵攻が始まってから、24日で4年。

ウクライナ・キーウ（20日）

「手榴弾！手榴弾だ！早く避難させろ！」

NNNキーウ・福井桜子記者

「ウクライナ軍の軍事施設です。塹壕の中で実戦を想定した訓練が行われています」

◇

今回、場所を明かさないという条件で、兵士を目指す“志願兵”たちの訓練の取材を、特別に許可されました。

教官

「声が聞こえないぞ！横になる場合じゃない。指示をしろ。うしろに手榴弾があるぞ！うしろに手榴弾だ！聞こえないのか？早く反応しろ。早く動け！」

動員される最低年齢は25歳ですが、中には18歳の志願兵の姿も。

志願兵 オレクサンドルさん（18）

「入隊することそのものへの迷いはありました。でもこれは自分で考えた上での決断ですから」

ロシア軍をなんとか東部で押しとどめているものの、侵攻の長期化により、慢性的な兵力不足に陥っているウクライナ軍。政府は去年、18歳から24歳の若者を対象に、1年間でおよそ360万円の契約金を支給する志願兵の募集を始めました。

少年時代はサッカー選手を夢見ていたというオレクサンドルさん。

オレクサンドルさん

「1年間の契約を結ぶつもりです。その後はどうなるかわかりません。今後戦争がどうなるか、自分の人生がどうなるかは全くわかりません」

■増え続ける犠牲…プーチン大統領は“軍事力の強化を継続”

ウクライナでの民間人の死者は、この4年間で1万5000人以上。ウクライナ軍の死者数は推計10万人から14万人、ロシア軍は最大32万5000人にのぼるとされています。

また、ウクライナでは去年8月、18歳から22歳までの男性の外国への渡航制限が緩和。これまでに18万人以上がポーランドへの国境を渡ったということです。（＊去年8月〜今年1月 ／ ポーランド国境警備隊）

戦闘の長期化で増え続ける犠牲。ロシアのプーチン大統領は軍事力の強化を継続する姿勢を崩しておらず…。

ことしに入り、和平に向けアメリカを含めた三者協議が行われていますが、領土問題などで溝が埋まらず、停戦の兆しは見えていません。