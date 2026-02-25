【前後編の後編/前編からの続き】

衆院選で歴史的勝利を成し遂げた高市早苗首相（64）。長期政権も夢ではないが、その内情を探ってみると、党内に意外な不協和音が……。

前編では、誰も高市首相にモノ申せないという官邸内の空気や、安倍元首相のブレーンが指摘する高市首相との共通点などについて報じた。

振り返れば、第2次以降で安倍政権は変貌を遂げたとして、第2次安倍政権で官房副長官補を務めた兼原信克氏が語る。

「しょっちゅう安倍さんはいろいろな人と会い、電話をかけ意見を聞いていた。夜の会合も3連チャンこなしたことがあった。そうして得た話を頭の中に入れ大きな方針を打ち出していたわけですが、もちろん一人ではできません。閣僚や役人をまとめて大きな“軍団”をつくっていたわけです」

当時の官邸内で「チーム安倍」と称された“軍団”の実態について、安倍氏と親交が深かった元NHK記者でジャーナリストの岩田明子氏が解説する。

「第1次政権では1年で官邸が崩壊してしまった反省を踏まえて、安倍さんは第2次政権で人事に相当な気を使っていました。菅義偉官房長官や総理秘書官などを官邸経験者でそろえて、党重鎮の麻生さんや甘利明さんなどを要職に就けた。党内でも谷垣禎一幹事長や二階俊博幹事長がよく働いて、高村正彦副総裁、大島理森衆院議長など、見識のある方々が安倍さんを支えていました」

失言から2時間で更迭

“官邸崩壊”を防ぐすべとして、「正副会議」も開かれたという。

「安倍さんは、官房長官、官房副長官、総理秘書官が一堂に会してディスカッションをする場を、1日2回必ずつくった。第2次政権では、昨年末に亡くなった警察官僚出身の杉田和博さんが事務方の官房副長官として各省庁を掌握していた。どの役所も“杉田さんが言うなら”と一目置いていました。また経産省出身の今井尚哉政務秘書官は、安倍さんの体調管理を担うとともに、『カレンダー政治』を得意としていました。10年後にどのような日本をつくるのか。では5年後、3年後にはどのような政策や法案を通せばいいのか逆算して、安倍さんにさまざまな助言をしていたのです」

こうした面々が安倍政権をスキャンダルから救ったこともあったという。

政治ジャーナリストの青山和弘氏によれば、

「2017年4月に今村雅弘復興大臣が派閥パーティーで、東日本大震災は“まだ東北の方だったからよかった”という失言をしたのですが、安倍官邸の動きは早かった。パーティーの最中に今村大臣は官邸から電話で更迭を告げられる。もう顔面蒼白ですよ。更迭されるまで2時間くらいだった。情報を察知した菅官房長官、今井秘書官などの官邸チームが、すぐに安倍さんと協議して、即更迭が決断されたわけです」

このような一連の危機管理ができることも長期政権には必須の条件だという。

「危機というのは、もちろん災害や北朝鮮のミサイルなど多種多様ですが、何より閣僚などのスキャンダル対応を誤ると、あっという間に政権は傾きます」（同）

「人の意見を聞かず我流で振る舞ってしまうタイプ」

選挙にめっぽう強く、戦後では4番目に長い在職日数1980日を数えた小泉純一郎政権には、番頭役の福田康夫官房長官に加えて、“汚れ役”と呼ばれた総理秘書官・飯島勲氏がいた。

「警察から検察、メディアなどに独自のネットワークを張った飯島さんも、危機管理に長けていました。象徴的なのは郵政選挙の際、自民党はホリエモンこと堀江貴文氏を亀井静香さんの刺客として送り込みましたが、あえて自民党非公認、無所属にした。選挙後、堀江さんは証取法違反の容疑で捕まるわけですが、飯島さんは事前に危険を察知して非公認を進言したとされています」（青山氏）

安倍政権の“後継”を自任する高市氏とて、危機管理を無視しているわけではない。かつて秘書官を務めた今井氏を「内閣官房参与」として官邸に迎え入れているのだ。

官邸関係者に聞くと、

「昨年12月、総理補佐官の尾上定正氏の『核保有発言』が問題になった際、今井さんは高市さんに更迭を進言しましたが、聞き入れられませんでした。高市さんが解散会見に臨む際も、今井さんは手短で分かりやすいスピーチ原稿を用意したのです。結局、それも高市さんは本番で長々しい内容に変えた。高市さんは自分の思い入れが強い分、どうしてもあまり他人の意見を聞かず我流で振る舞ってしまうタイプです。たまたま『核発言』は国会が閉じていたタイミングだったので大事には至りませんでしたが、今後同様の判断があだとなる可能性はあります」

「人気の高い間は多少の過ちは打ち消されますが……」

戦後では5番目の長期政権として、約5年間続いた中曽根康弘内閣でブレーンを務めた元自民党税調会長・野田毅氏は、こう語る。

「いろいろな人の声に触れて、自分に批判的な意見でも排除しない姿勢が、トップには求められると思います。中曽根さんは常々メモを手に相手の話を聞く方で、第1次改造内閣の時に官房長官を務めた藤波孝生さんと僕で『戦後政治の総決算』というスローガンを進言したら、“こりゃいいね”と採用してくれた」

1985年の終戦の日、中曽根氏は靖国神社へ公式参拝を行って騒動となるが、

「官房長官を務めたこともある側近の後藤田正晴さんが、中曽根さんに“翌年以降は中止すべきだ”と強く進言したのを受け入れました。いい話ばかりではなく、耳が痛い話も聞く方でした。政権が長く続くと途中でさまざまな問題が出てきます。人気の高い間は多少の過ちは打ち消されますが、支持率が落ちてくると徐々に響いてきて修復不能になることもある。かつての後藤田さんのように、総理の尻ぬぐいをできる人がいれば心強いですが、高市政権はどうでしょうか」（同）

首相在職日数が100日を超えて間もない高市首相。まずは今国会でその真価が試されることになろう。

