日本テレビの森圭介アナウンサーが２５日までに自身のインスタグラムを更新。亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」の真矢（しんや、本名・山田真矢＝やまだ・しんや）さんを追悼した。

森アナは「バンド好き少年だった中学生のころ、ＬＵＮＡ ＳＥＡを朝から晩まで聞いていたわけで。初めてコピーバンドで演奏したのもＬＵＮＡ ＳＥＡだったし」と明かし、「それから何年も経って、仕事でご一緒した時は、緊張で何もしゃべれなかった、気がする。それでもメンバーの皆さんは気さくに話しかけてくださったんだけれども、真矢さんは『いつも見てますよ！』と声をかけてくださったのが嬉しくて、夢のようだった。たぶんあれは、夢だったんじゃないか」と番組でＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーと撮った写真を添えた。

さらに「真矢さんのスネアの音が昔から好きでね。素敵な音を、音楽を、本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。

この投稿にフォロワーからは「とても素敵なお写真ですね。だから尚更泣けてきます…」「本当に寂しくなります」「森さんの憧れの人だったんですね」「この出演の時に少年に返ったかのようなキラキラした目でＬＵＮＡ ＳＥＡを見られてたのが印象的でした」などの声が寄せられている。

真矢さんは１７日午後６時１６分に死去した。５６歳だった。昨年９月に脳腫瘍を患っていること、２０２０年にステージ４の大腸がんと診断されていたことを公表していた。バンドの公式サイトで「懸命なリハビリを続け、３月のライヴではドラムを叩くことを目指していた中、容体が急変し、あまりにも早い旅立ちでした」と報告。葬儀は遺族の意向により近親者のみで執り行ったという。