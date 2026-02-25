10月より日本テレビ系で放送される大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』の追加キャストとして、山本耕史、駿河太郎、金田明夫の出演が発表された。

本作は、箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）を題材にした池井戸潤による同名小説をドラマ化する青春群像劇。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」というテレビ局の舞台裏の2つの大きな柱となる。学生ランナーたちの力走と一瞬にかける情熱、それを余さず捉えようと2日間で14時間以上もの生中継を行うテレビ局。それぞれの現場で、何が起き、誰が決断し、どのようにして「箱根駅伝」は人々の胸を熱く駆け抜けていくのか。学生たちの限界に挑む走りと、それを届けるテレビ中継スタッフたちの闘いが、同時進行で描かれる。

山本が演じるのは、監督経験のない甲斐のことを軽んじている箱根駅伝の常連・東西大学の監督・平川庄介。山本は日本テレビ系ドラマ『花咲舞が黙ってない』など、池井戸作品の常連として何度も出演している。山本本人も「少し......いや、結構....いや、かなり....いや、ぶっちぎりでイヤミな感じ」と語る役だが、「彼も箱根駅伝に命をかけて戦っている1人」と続け、「箱根駅伝本選同様に楽しんで頂けたら！ ぜひ！」と本作への参加にコメントを寄せた。

また、清和国際大学の監督・北野公一を演じる駿河は「選手や関係者の方々が背負う歴史や覚悟、そして多くの人々の支えによって成り立っている」箱根駅伝を描く本作について、「参加できることを大変光栄に思うと同時に、その重みをしっかりと受け止め」とコメント。

東邦経済大学の監督・大沼清治郎を演じる金田は「撮影中、選手達のひたむきな走りを見ていると何故か『嗚呼、青春！ 素晴らしき青春！』と口走っております」とコメントを寄せた。

コメント山本耕史正月の風物詩として誰もが知っている「箱根駅伝」。その箱根駅伝がドラマになるということで、「え……私50歳よ……」と、ちょっと受けて大丈夫かどうか考えてたら、ランナー役ではなく監督役でした。そりゃそうか。作品も大学生ランナーたちによるいわゆるスポ根ドラマではなく、その裏で正月の中継を成立させるテレビ局の姿まで描いた、箱根駅伝を表も裏も深く知る事の出来る重厚な作品でした。演じる役は少し......いや、結構....いや、かなり....いや、ぶっちぎりでイヤミな感じだが、彼も箱根駅伝に命をかけて戦っている1人。そこをお忘れなく。駅伝ファンもそうでない方も、箱根駅伝本選同様に楽しんでいただけたら！ ぜひ！

駿河太郎本作は、お正月の象徴ともいえる箱根駅伝を題材とした作品であり、原作を拝読した際、その奥深い人間ドラマに大きな魅力を感じました。これまで私自身、箱根駅伝を見守る家族の想いを十分に理解できていなかったのですが、本作を通して、選手や関係者の方々が背負う歴史や覚悟、そして多くの人々の支えによって成り立っている大会であることを改めて知りました。このような作品に参加できることを大変光栄に思うと同時に、その重みをしっかりと受け止めながら、共演者の皆様、スタッフの皆様、監督陣と力を合わせ、作品づくりに真摯に取り組んでおります。多くの方に本作を楽しんでいただけることを願っております。ぜひご注目ください。

金田明夫一度は予選会で敗北を喫した選手たちが、学生連合のチームとして栄光の箱根駅伝の大舞台で青春のすべてをかける戦い！そのチームのコーチを務めさせていただきます。撮影中、選手達のひたむきな走りを見ていると何故か「嗚呼、青春！ 素晴らしき青春！」と口走っております。どうかご期待ください！（文＝リアルサウンド編集部）