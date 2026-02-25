¡Ú¤¯¤Ó¤ì¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¤¬ÅÁ¼ø¡ÛË»¤·¤¤¿Í¤Û¤É»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤Î¤¯¤Ó¤ì½¬´·
¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢Â³¤«¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤â½Ð¤Ê¤¤¡×
¡½¡½ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÊÑ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢½Õ¤Ï¤â¤¦¤¹¤°¤½¤³¡£
Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥è¥¬¡ß¸ÆµÛ¡ß¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡È¤¯¤Ó¤ì¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Íµ¤¥á¥½¥Ã¥É¡Ö¤¯¤Ó¤ì¥è¥¬¡×¡£
º£²ó¤Ï¡¢¹Í°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥è¥¬¹Ö»Õ¤Îtsuki¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤ªÊ¢¤ä¤»½¬´·¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¤á¤Ð¤¤Ã¤È¡¢¡Öº£Æü¤«¤é²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤¬¡¢¤¤Ã¤È¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤À¤±ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¸ÆµÛ¤«¤â¡©
¡½¡½tsuki¤µ¤ó¤´¼«¿È¤â·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¡¢À¸ÅÌ¤µ¤ó¤«¤é¤â·ë²ÌÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤°¡Ö¤¯¤Ó¤ì¥è¥¬¡×¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥á¥½¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
tsuki¡§°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡¢¤¯¤Ó¤ì¤Å¤¯¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦±¿Æ°¤¬¶ì¼ê
¡¦Ë»¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤
¡¦Ê¢¶Ú¤ò¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÆµÛ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡È¤¯¤Ó¤ìÀìÍÑ¥á¥½¥Ã¥É¡É¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æñ¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ºÙ¤¯¡¦Ä¹¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¤³¤Î¸ÆµÛ¤Ç¡¢Ï¾¹ü¤¬ÆâÂ¦¤ËÊÄ¤¸¡¢¤ªÊ¢¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¶ÚÆù¡×¤Ë¼«Á³¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ìÉÔÂ¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡½¡½Ê¢¶Ú¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
tsuki¡§ËÜÅö¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¡Ö¶ÚÆù¤¬¼å¤¤¤«¤é¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢
¡¦Ï¾¹ü¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡¦¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤
¡¦»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÊ¢¶Ú¤À¤±¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÊ¢¤Ï¡È¸Ç¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¡É¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤Ó¤ì¤ò°é¤Æ¤ë¡¢3¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
tsuki¡§»ä¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Åú¤¨¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¤Û¤°¤¹¡¦À°¤¨¤ë
¢ª¸Ç¤Þ¤Ã¤¿ÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¢ÅÇ¤¯¸ÆµÛ¤ÇÏ¾¹ü¤òÊÄ¤¸¤ë
¢ª¤¯¤Ó¤ì¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë
£¶ÚÆù¤Ç¥¯¥»¤Å¤±¤ë
¢ª¥é¥¤¥ó¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë
¹ü³Ê¤È¸ÆµÛ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ÖÅ·Á³¤Î¥³¥ë¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
¡Öº£Æü¤Î»ä¡¢¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤«¤â¡×
¤½¤¦»×¤¨¤ëÆü¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¤Ç2,500Ëü²óºÆÀ¸¡£¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤ë¸ÆµÛË¡¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½½ñÀÒ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤ë¸ÆµÛË¡¡×¤Ï¡¢SNS¤ÇÌó2,500Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
tsuki¡§ÀµÄ¾¡¢»ä¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤âÍýÍ³¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¡È¤½¤Î¾ì¤ÇÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡É¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¡¢ÂÎ·¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥è¥¬¤Ë¡ÖºÙ¤¯Ä¹¤¯ÅÇ¤¯¸ÆµÛ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡£1Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë´ðËÜ¸ÆµÛ
tsuki¡§¤ä¤êÊý¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¡É¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¤¡¢¶»¤È¤ªÊ¢¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë
¡ÊÎ¾¼ê¤òÏ¾¹ü¤Î²£¤ËÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡£¸ª¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡£Ï¾¹ü¤¬360ÅÙ¤Ë¹¤¬¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ë
¢¸ý¤«¤é¡¢ºÙ¤¯Ä¹¤¯ÅÇ¤¤¤ë
¡ÊÏ¾¹ü¤òÆâÂ¦¤Ë¥®¥å¡¼¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡£ÇØ¶Ú¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¼ê¤Ï·Ú¤¯Åº¤¨¤ë¤À¤±¡Ë
¤³¤ì¤òÌó1Ê¬´Ö¤Ë8²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢
¡¦Ê¢¶Ú¤Î±ü¤¬Æ¯¤¯
¡¦»ÑÀª¤¬À°¤¦
¡¦Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë
¤¯¤Ó¤ì¤Î¡ÖÅÚÂæ¡×¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¡¢Æ±¤¸¿Í¡©¡×3¥õ·î¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡Ý20¥»¥ó¥Á¤ÎÊÑ²½
¡½¡½½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¸³¥â¥Ë¥¿¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
tsuki¡§½ñÀÒ¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÌó100Ì¾¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡¦ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤ªÊ¢¤À¤±½Ð¤Æ¤¤¿
¡¦»º¸å¡¢ÂÎ·¿¤¬Ìá¤é¤Ê¤¤
¡¦Ë»¤·¤¯¤Æ±¿Æ°¤¬Â³¤«¤Ê¤¤
¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤¿½÷À¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¸ÆµÛË¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡Ö¤¯¤Ó¤ì¥è¥¬¡×¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò3¥õ·î¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È109cm¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
tsuki¡§Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢A¤µ¤ó¡Ê24ºÐ¡Ë¡£
±¿Æ°·Ð¸³¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£
ÉÔµ¬Â§¤Ê»Å»ö¤ÇÂÎÎÏ¤âÉ¬Í×¡£
¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÂÎ·¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÈÄ¹170cm
ÂÎ½Å76.3kg
¥¦¥¨¥¹¥È109cm
ºÇ½é¤ÏÂÎ¤â¥«¥Á¥«¥Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸ÆµÛ¤È¤Û¤°¤·¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥é¥¤¥ó¤Ë¡È¥«¡¼¥Ö¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
3¥õ·î¸å¡½¡½
¥¦¥¨¥¹¥È89.5cm¡Ê¡Ý20cm¡Ë
ÂÎ½Å¤Ï¡ÝÌó5kg
ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤À¤±¤Ý¤Ã¤³¤ê¡×¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¤âÊÑ²½¤¬
tsuki¡§»Å»öÊÁ¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤ªÊ¢¤À¤±¤Ý¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿C¤µ¤ó¡Ê23ºÐ¡Ë¤â¡¢Ï¾¹ü¤Î°ÌÃÖ¤È¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹15.5¥»¥ó¥Á¡£
ºÙ¿È¤Ê¤¬¤é¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¥Ü¥Ç¥£¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë»¤·¤¤¿Í¤Û¤É»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡×¤Î¤¯¤Ó¤ì¤ë¸ÆµÛ
¡½¡½Â¿Ë»¤ÊÊý¤ä¡¢°é»ùÃæ¤ÎÊý¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥ï¡¼¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
tsuki¡§¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢1Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¡£
ÄÌ¶ÐÃæ¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¡¢²È»ö¤Î¹ç´Ö¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡ýÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤ë¸ÆµÛË¡¡×
¡Ú¼ê½ç¡Û
¢¡ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢É¡¤«¤é3ÉÃµÛ¤Ã¤Æ¡¢Ï¾¹ü¤ò360ÅÙ¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸
¢¡¸ý¤«¤é6ÉÃ¤«¤±¤ÆÅÇ¤¤¤ê¡¢Ï¾¹ü¤ò¥®¥å¡¼¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤ò¿ô²ó
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿·´©¡Ø¤¯¤Ó¤ì¥è¥¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¸ÆµÛË¡
¡¦¤¯¤Ó¤ì¤ÈÈþ»ÑÀª¤òÆ±»þ¤Ë¤Ä¤¯¤ë20Ê¬¥·¥ç¡¼¥È¥ì¥Ã¥¹¥ó
¡¦¤ªÊ¢¤ä¤»¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È
¤ò¡¢Æ°²èÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤Ï¡¢ºÍÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¬´·¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
