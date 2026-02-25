¼Â¤ÏÈè¤ì¤Æ¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡Ö¤¢¤¯¤Ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¿È»ÙÅÙ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Û¤«¤Ë¤Ï¡©¡Ú½»¿¦¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û
¡ÖºÇ¶á¡¢°ÊÁ°¤Û¤ÉÌµÍý¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤À¡×¡Ö¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Æ¯¤À¹¤ê¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÈè¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌµÍý¤ò¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤³¤½¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼«¸Ê´ÉÍýË¡¤òÁµÁÎ¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÛÆÌî½ÓÌÀ¡ØÈè¤ì¤Ê¤¤¿´¤ò¤Ä¤¯¤ëµÙÂ©¤ÎºîË¡¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¤¬¸ý¥°¥»¤Î¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ
ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â
¡ÖÈè¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«ÂÎ¤¬¥À¥ë¤¤¡×
¡ÖµÙ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¯¤·Æ¯¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤°¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¡ÖÈè¤ì¤ë¡×¤Ë¤«¤é¤à¸ÀÍÕ¤¬¸ý¥°¥»¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡»Å»ö¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ÍÏ»»þÃæ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£¸¶°ø¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÂÎ¤è¤ê¤âÆ¬¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¿´¤Ë²áÅÙ¤Î¡ÖÈè¤ì¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ª¸«¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÈèÏ«¾õ¶·2024¡×¡ÊÆüËÜ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¶¨²ñ¡Ë¤È¤¤¤¦Á´¹ñ10Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤ÇÌó8³ä¤â¤Î¿Í¤¬¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÈèÏ«¡×¡£¡Ö¸µµ¤¤Ê¿Í¡×¤Î³ä¹ç¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ï30¡Á40¡óÄøÅÙ¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢20Âå¤Ï13.8¡ó¡¢30Âå¤Ç12.6¡ó¤È¡¢¤«¤Ê¤êÄã¤á¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ï¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÈè¤ì¤¬À¸¤¸¡¢¸µµ¤¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±Ä´ºº¤Ç¡ÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÄãÉÑÅÙ¤È¹âÉÑÅÙ¤¬¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë