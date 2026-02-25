「うわ、すげえ」「パス精度えぐい」オランダ強豪に加入した日本人DFが絶妙の“初アシスト”！劇的ゴラッソ演出にネット反響「日本の将来担う逸材がまた一人出てきたな」
今冬にJ２のRB大宮アルディージャからオランダの強豪AZに移籍したDF市原吏音は、ベンチ入りはしているものの、まだデビューを飾っていない。
それでも、リザーブチームであるヨングAZでは存在感を放っている。
現地２月23日に開催されたオランダ２部第28節のFCデン・ボス戦（２―２）では、２試合連続のフル出場。初アシストをマークした。
１−２で迎えた後半アディショナルタイム１分、最終ラインから正確な縦パスをズバッと通すと、これを受けたユリアン・オーリップがペナルティエリアの外から圧巻のゴラッソを叩き込んだのだ。
今年１月にU-23アジアカップでは、キャプテンとして連覇に貢献した逸材の初アシストに、インターネット上では次のような声が上がった。
「パス精度えぐいな」
「まじで神アシスト」
「うわ、吏音すげえ...俺もあそこで蹴りたかったわ」
「移籍したばかりの市原吏音選手が結果を残すなんて、、、ワールドカップ呼ばれる可能性ある？」
「日本の未来、ここにあり。アシストで流れを変えるのが本物の才能。ヨーロッパで結果を出す市原吏音、頼もしすぎる」
「え、マジで！？市原選手アシストおめでとう！ 日本の将来担う逸材がまた一人出てきたな〜」
「このパス鳥肌立った...20歳でこんなプレーできるなんて。日本サッカー未来明るすぎる」
着実にアピールを重ねている。トップチームデビューも遠くないはずだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ズバっと縦パス！20歳DFのオランダ初アシスト
