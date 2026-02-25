「チューリップ賞・Ｇ２」（３月１日、阪神）

牡馬相手のシンザン記念で６着に敗れたエイズルブルームが、２度目の重賞挑戦で本領発揮を狙う。前走は折り合いを欠くシーンもあって持ち味を発揮できなかったものの、牝馬同士なら話は別。未勝利戦を快勝した仁川を舞台に、自慢の切れ味鋭い末脚を繰り出して桜の大舞台への出走権獲得を目指す。

末脚自慢が桜の切符をつかみとる。シンザン記念６着から反撃を狙うエイズルブルーム。未勝利戦は、後方２番手から４角も大外を回る粗削りな競馬ながら、上がり３Ｆ３４秒２と最速タイの末脚で完勝。坂口師が「強い内容」と振り返るように、２着とは鼻差でも非凡な末脚を証明した。

前走のシンザン記念は末脚が不発して敗れたが、指揮官は「出していこうとしたら掛かってしまい、一番後ろまで下げる形になってしまった」と冷静に敗因を分析。それでも「次はスムーズな競馬ができるはず」と、最大限に長所を生かすための手応えもにじませる。

１９日の１週前追い切りでは引き続きコンビを組む池添を背に栗東ＣＷで６Ｆ８２秒６−１０秒９。特にラスト２Ｆは１１秒７−１０秒９の強烈な加速力で、大きく追走した僚馬に３馬身先着した。師は「１週前なのである程度しっかりやりましたが、いい動きでしたね。ジョッキーの感触も良かったです」と納得の表情だ。

師は「体はもう少し欲しい感じはします」と現在４５０キロ前後のフィジカル面の成長を期待しつつ、「使うごとにうるさくなる血統なので心配していましたが、使ってもうるさくなっていないのがいいですね」と２頭の姉（ブーケドボワ、ダーカザンブラック）も管理した経験を踏まえ、精神面の長所を説明する。

近親ファウストラーゼンは昨年の皐月賞トライアルの弥生賞ディープ記念で７番人気の低評価を覆すＶ。血統的にも一発の魅力を秘めるリオンディーズ産駒が、暮れの仁川で見せた鋭脚を再現する。