「中山記念・Ｇ２」（３月１日、中山）

昨年はＮＨＫマイルＣで２着に好走したマジックサンズ。その後もマイル戦にこだわって使われてきたものの、結果は今ひとつ。ただ、見限るのは早計だ。舞台を変えて、華麗に復活を遂げる。

近２走は課題の折り合いを重視した競馬を試みてきた。２走前のマイルＣＳでは、じっくりとためて強敵相手に上がり２位の末脚を披露。前走の東京新聞杯は、中渕助手が「展開も向かなかった」と振り返るように不完全燃焼の競馬だったが、それでも折り合い面には確かな進境を見せた。「後ろから行く競馬で我慢が利くようになっていますからね。距離はもう一度延びてもいいと思います」と、再度の距離延長を歓迎している。

もともと千八では２戦２勝と底を見せていない。札幌２歳Ｓで２着に下したアルマヴェローチェは、後に阪神ＪＦを勝ち、桜花賞、オークスで連続２着したトップクラスの実力馬。３着だったファイアンクランツも先々週のダイヤモンドＳで２着しており、そんな強敵たちを蹴散らしての重賞Ｖは評価されるべきだ。

得意の距離に戻り、舞台は中山。皐月賞では最後方から大外を回り上がり最速をマーク。末脚は鮮烈だった。中渕助手は「３歳の時から比べてトモがしっかりしてきました。心身とも着実に成長しています」と、充実ぶり口にする。メンバーにはＧ１馬もおり強力だが、「一発あってもいいと思っています」ときっぱり。中山の急坂を突き抜ける、あの切れ味が再び見られそうだ。