¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£×£Â£Ã³«ºÅÇ¯¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡¡Æ³¤¤¿¤¤¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤ÎàÊ¡²¬´ÑÀïá
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£µÆü¤«¤é¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ë¸þ¤±¡¢£²£´Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎµÜºê¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼ÊØ¤Ç¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿¡£º£µ¨¿·²ÃÆþ¤Î½ù¼ãô¦Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤ÎÂÐ³°»î¹ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö½ù¼ãô¦¤¬¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂæÏÑ³®Àû¡£¤¤¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¡£±¦ÏÓ¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂæÏÑµå³¦¤Î¥¨¡¼¥¹µé¤È¤µ¤ì¤ë½ù¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£×£Â£ÃÂæÏÑÂåÉ½¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤âÁÛÄê¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¤¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¶½¹Ô¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂæÏÑ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¿Íµ¤¤ò°ìÃÊ¤È²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡ÄÉ¤¤É÷¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¡£ÂæÏÑ¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤Ï¶õÏ©¤ÇÌó£²»þ´ÖÈ¾¤È¡¢±óÀ¬¤ä´ÑÀï¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Äã¤¤¡£¼¡¤ËÂæÏÑ¿ÍÁª¼ê¤Î£Î£Ð£Â¿Ê½Ð¤Î¹¤¬¤ê¤À¡££²£°£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°éÀ®¤ò´Þ¤áÊ£¿ô¤ÎÂæÏÑ¿ÍÁª¼ê¤¬ºßÀÒ¤·¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢Â¹°×âýÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡¢À¾Éð¤ÎÎÓ´§¿Ã³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤éÃíÌÜ³ô¤¬¤½¤í¤¦¡£ºòµ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÁ´»î¹ç¤ÎÊü±Ç¸¢¤¬ÂæÏÑ¤ÇÇä¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌîµåÇ®¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ù¤Ï£Ã£Ð£Â£Ì¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ØÅÏ¤Ã¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢µåÃÄÆâ¤Ë¤Ï¡ÖÌîÌÐ»á¤ä¡¢¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Ë»÷¤¿´¶³Ð¤Ç¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡££×£Â£Ã¤ò¹µ¤¨¤ë»þ´ü¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÂæÏÑ¤Ç¤Îà¥Û¡¼¥¯¥¹Ç®á¤ò¹¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂæÏÑ»Ô¾ì¤ò¡Ö°ì²áÀ¤ÎÇ®¡×¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¹½¤¨¤À¡£±óÀ¬¤ÎÀ®²Ì¤Ï»î¹ç·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡£½ù¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤¬¡ÖÊ¡²¬¤Ç¤Î´ÑÀï¡×¤Ø¸þ¤«¤¦¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£µåÃÄ¼þÊÕ¤Ë¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£×£Â£Ã¤ò¹µ¤¨¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½ÇÈ¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£