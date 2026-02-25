【40・50代のトレンドヘア】美容院行く前に見て！ 白髪もぼかせてこんなにイケてる♡

髪の悩みが増えてくる40・50代こそ、トレンドを取り入れたヘアスタイルで印象をアップさせるのがおすすめです。白髪を上手にぼかすことで抜け感をプラスでき、若々しく見せることもできるかも。大人女性にぴったりなトレンドヘアをご紹介するので、ぜひ新しいヘアスタイルの参考にしてみて。

まろやかカラーの丸みボブ

丸みのあるシルエットがやさしい印象のボブスタイル。まろやかなカラーで白髪をぼかしながら、明るい印象に仕上げています。@yuuna__iwamaさんによると「ストレートアイロンで簡単にSET」できるそう。スタイリングが苦手な人も、サロンでの仕上がりを再現しやすいのが嬉しいポイントです。

レイヤーたっぷりで旬な仕上がり

@yuuna__iwamaさんが「レイヤーたっぷり動きたくさん」と紹介しているヘアスタイル。たっぷりなレイヤーによって髪に動きがプラスされ、華やかな雰囲気に仕上がっています。肩の位置で自然に外ハネするレイヤーカットは、スタイリングが苦手な人にもおすすめ。抜け感のある旬な仕上がりが魅力です。

ふんわり立体的なレイヤーロブ

こちらは、軽やかな印象のレイヤーロブ。レイヤーによってふんわりとした立体感を演出できるので、ペタンコ髪に悩む人にもぴったりです。ボブより少し長めのロブヘアは、いざという時に結べるのも嬉しいポイント。忙しい大人女性のライフスタイルに寄り添ってくれそうです。

ハイライトが映えるコンパクトなボブ

こちらは、コンパクトなボブスタイル。@yuuna__iwamaさんは「細かいハイライトで白髪を馴染ませ立体感と透明感をプラス」とコメントしています。ハイライトの陰影によって白髪が目立ちにくくなるだけでなく、シンプルなシルエットのボブがぐっと洗練された印象になりそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri