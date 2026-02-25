SV½÷»Ò¤Ï»Ä¤êÌó4Ê¬¤Î1¡¡4¶¯Æþ¤êÌÜ»Ø¤¹¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡¡¥Á¡¼¥à½ÏÃÎ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤ÎÂ¸ºß´¶¸÷¤ë
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢Ìó4Ê¬¤Î3¤È¤Ê¤ë32»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¥È¥Ã¥×4Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç21¾¡11ÇÔ¡¢¾¡Î¨0.66¤Ç¡¢14¥Á¡¼¥àÃæ5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î½µËö¡¢2·î21Æü¤È22Æü¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¡ÊÂè11Àá¤Ï1·î3Æü¤È4Æü¤Ë¾Ã²½ºÑ¤ß¡Ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Î½µ¡¢2·î14Æü¤È15Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥º¼¢²ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2Ï¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö½à¡¹·è¾¡¡Ê¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ë¤ò¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¡£¡×¤ò³ð¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢4°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¡£
¡¡¾å°ÌÀïÀþ¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦Åì¥ì¼¢²ì¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢10·î¤Î¥¢¥¦¥§¥¤ÀïÆ±ÍÍ¡¢ÇòÇ®¤Î¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡14Æü¤ÎGAME1¤Ç¤Ï¡¢Âè2¥»¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÌîÃæÎÜ°áÁª¼ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ29-27¤ÈÀÜÀï¤òÀ©¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤ÎGAME2¤â¡¢Á°Æü¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢25-21¡¢25-11¡¢25-19¤È¡¢3¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¤Æ²÷¾¡¡£¥Û¡¼¥à¤Ë½¸¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë¾¡Íø¤ò´î¤Ó¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾Æü¤Ç³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæºé´õÁª¼ê¤Ç¤¹¡£14Æü¤Ï18ÆÀÅÀ¡¢15Æü¤Ï¾¡Íø¤ò·è¤á¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò´Þ¤á¤¿12ÆÀÅÀ¤È¡¢Ï¢Æü¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ3¤Ï¡¢GAME2¤ÎPOM¡Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ´»Ò¤ÇÏ¢Â³¤ÇÆÀÅÀ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÝ¯°æÈþ¼ùÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¤òÄ¹¤é¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö±þ±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡º£Æü¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¤Î¥¢¥ô¥£¥¿¥ë¡¦¥»¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢15Æü¤ÎGAME2¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öº£Æü¤Î°ìÈÖ¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¹¶ËÉÀï¡£Ä¹¤¤Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¤¦¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£ºòÆü¤è¤ê¤â2ÆüÌÜ¤ÎÊý¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯ÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÅÄÃæ¤â¥«¥ß¡¼¥é¡Ê¥ß¥ó¥¬¥ë¥Ç¥£¡Ë¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤òÉ¾²Á¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¾¡¤Ã¤Æ¤«¤Ö¤È¤Î½ï¤òÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¤Ï2·î28Æü¤È3·î1Æü¤Ë14°Ì¤Î¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤È¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¤Ä¤ë¤·¤ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¾®¿¿ÌÚ¸¶¡Ê»³·Á¸©Äá²¬»Ô¡Ë¤ÇÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï28Æü¤¬¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤é¡¢1Æü¤¬¸á¸å1»þ5Ê¬¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ä¤êÌó4Ê¬¤Î1¤È¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£4°Ì¡¦PFU¥Ö¥ë¡¼¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤È¤ÏÆ±¤¸22¾¡11ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÀï°ìÀï¡¢¾¡¤Á¤ò¤â¤®¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£º£½µËö¡¢2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¡¢¥«¥ß¡¼¥éÁª¼ê¡¢ÌîÃæÁª¼ê¤é¡¢¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Ê¤«¡¢Åì¥ì¼¢²ìÀï¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ò¡¢º£²ó¤Î»³·ÁÀï¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
