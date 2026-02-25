巨人の尾中智哉打撃投手（３８）は今季、ブルペン捕手から配置転換された異色の経歴の持ち主だ。選手たちをサポートする新たな挑戦への思いを聞いた。スポーツ報知では、チームを支える裏方スタッフを随時紹介する。

響き渡る打球音をＢＧＭに、リズム良く腕を振った。尾中氏は２０１６年の３軍創設を受けて、ＢＣ信濃からブルペン捕手として巨人に加入。今季から、新たな“仕事”に取り組む。「阿部監督からも『野手から打撃投手をつくってみたら』という話が（球団に）あったらしくて。チームが必要としてくれるならなんでもやるつもりなので、迷いはなかった」と晴れやかに語った。

現役時代は捕手一本。プロに憧れたが、北海道の北翔大卒業後は「実力的に厳しくて」とＪＡきたみらいに就職。しかし「諦められなくて野球はやりたかったから」とトライアイウトを受けてＢＣ福井、ＢＣ信濃で選手を続けてきた。ブルペン捕手時代から、自主練習で残っていた選手のために打撃投手を務め、打ちやすさに定評があった。時には阿部監督にもボールを投げたことも。「初めて買ったサインボールも阿部さんだった。今の立場は全然想像できない。幸せです」

原動力になっているのは「野球が好き」という気持ち。「どんな立場でもユニホームを着させてもらえることはありがたいです」。感謝の気持ちを忘れることなく、今日も笑顔でバッターに白球を投げ込む。（水上 智恵）

◆尾中 智哉（おなか・ともや）１９８７年１２月１１日、北海道生まれ。３８歳。北見緑陵、北翔大を経てＪＡきたみらいで就職後、トライアウトを受けて福井ミラクルエレファンツで２年間プレー。２０１３年シーズンからトレードで信濃グランセローズ。１６年からブルペン捕手として巨人入り。２６年から打撃投手兼用具係に転身。