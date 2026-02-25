◆第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神競馬場・芝１６００メートル＝１〜３着馬に桜花賞優先出走権）

桜花賞トライアルの第３３回チューリップ賞・Ｇ２（３月１日、阪神＝３着までに優先出走権）に、四位洋文調教師（５３）＝栗東＝が、前走・河津桜賞を快勝したソルパッサーレを送り込む。半姉は２４年２着のセキトバイースト。騎手時代はＪＲＡ・Ｇ１・１５勝も、桜花賞は２着４回とあと一歩届かなかったタイトルだ。２年ぶりの切符をつかみ、指揮官として忘れ物を取りに行く。

姉と同じトライアルから、桜の舞台を目指す。前走の河津桜賞で差し切りＶを決めたソルパッサーレは、全休日明けの２４日、栗東・坂路をキャンターで軽快に駆け上がった。四位調教師は「牧場から帰ってきてから競馬に使う期間も短い。いつものパターンなので、割とすぐに仕上がると思う」と調整に熱を込める。

１週前は半姉の胸を借りた。浜中が騎乗し、栗東・ＣＷコースでセキトバイースト（５歳オープン）の内を２馬身追走。大きなストライドでジワジワと迫り、６ハロン８１秒９―１１秒２で半馬身先着した。トレーナーは「お姉さんは動く馬なので、前にして。最後は併せて、動きとしては十分です」とうなずいた。姉は２４年に２着。トレーナーは「ちょっとタイプは違うけどいい姉妹だよ」とゆかりの血統に期待する。

騎手時代の０７年チューリップ賞は、のちに日本ダービーを制すウオッカで挑んだ。直線は０８年の有馬記念馬ダイワスカーレットと一騎打ち。単勝１・４倍の圧倒的人気に応え、楽な手応えのまま首差でとらえ切った。続く桜花賞では同じ３３秒６の末脚を繰り出すも、３番手から押し切られ惜しくも２着だった。「普通の年なら抜けた存在だけど、先々までの活躍を見るとしょうがないよね。古馬になってからも男馬に混じってＧ１級だから。ウオッカの負けた桜花賞だけは忘れられないね」と、激闘を振り返った。

騎手時代は２着４回と桜にあと一歩届かなかったが、今度は調教師として勝利を目指す。ファンタジーＳを勝利した僚馬フェスティバルヒルは桜花賞へ直行予定。「現時点でこのメンバーでどこまでつっこんでこられるかだね」と四位師。２頭出しで本番へ向かうためにも、しっかりと権利を取り切る。（松ケ下 純平）

◆四位 洋文（しい・ひろふみ）１９７２年１１月３０日生まれ、鹿児島県出身。５３歳。９１年に栗東・古川平厩舎所属で騎手デビュー。０７年に牝馬のウオッカ、翌年ディープスカイで日本ダービーを連覇。２０年に引退し、ＪＲＡ通算１万３９１９戦１５８６勝（うちＧ１・１５勝を含む重賞７６勝）。２１年３月に厩舎を開業し、２３年シリウスＳ（ハギノアレグリアス）でＪＲＡ重賞初制覇。ＪＲＡ通算１１１９戦１１６勝（うち重賞７勝）。