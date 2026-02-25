ブルージェイズのイエサベージ、”大谷斬り”を経て迎えた初のメジャーキャンプ「非現実的な経験だった」

ワールドシリーズの”大谷斬り”で、一躍脚光を浴びたブルージェイズのトレイ・イエサベージ投手（２２）が２４日（日本時間２５日）、フロリダ州ダンイーデンで３度目のブルペン投球練習を行った。昨年は、傘下のシングルＡから超スピード出世。９月にメジャー昇格し、ポストシーズン３戦３勝の衝撃パフォーマンスで、今年は先発ローテの一角を任されている。

「去年のキャンプは向こう側（隣接のマイナー施設）にいた。メジャーのクラブハウスにロッカーを配置してもらってうれしいし、球団の信頼と期待に応えたいです」ロッカーはベテランのガウスマンとビーバーの間。「長いシーズンを戦う体をつくりあげるために、時間を掛けて徐々に仕上げていくように言われている」と初の１６２試合フルシーズンを見据える。

１０月の体験が、自信になった。公式戦最終盤の９月１５日に右肩痛で離脱したベリオスに代わって、ロースター入りすると、地区シリーズ（対ヤンキース）で５回１／３、無安打でＰＳ初勝利。リーグ優勝決定戦（対マリナーズ）では、王手を掛けられた第６戦で逆王手に貢献。ワールドシリーズ（対ドジャーズ）では、先発２試合、中継ぎ１試合。第５戦は７回３安打１失点１２奪三振と無双し、大谷翔平を一ゴロ、空振り三振、右直と黙らせた。

「非現実的な経験だった。あの舞台で、チームのために投げたことが最高の栄誉。素晴らしい思い出になったし、また、あの感覚を味わいたい。あれが、『キャリアのハイライト』にならないようにね」以後は、街でも声を掛けられることが増えたと笑った。

ウォーカー投手コーチは、イニング制限を設けていない。「昔と違って、今は回転数や変化量などのデータが出るので、疲労が可視化しやすい。随時モニターし、コミュニケーションを図りながら、微調整していく。疲れがあれば、ブルペンを回避したり、登板間隔をあけるなど、色々な処置が取れる。だから、当面は登板回数の制限は考えていない。ただ、皆が忘れがちだけど、これは、彼の初メジャーキャンプ。じっくり調整することが大事」と語った。

公式戦は昨年９月の３試合登板（１勝０敗）だけ。岡本和真と同じく、新人賞の資格がある。ポストシーズンでみせた大器の片鱗が、シーズンを通して証明できれば、いきなり、スクバル（タイガース）らに交じってサイ・ヤング賞候補になるかもしれないが「アワード（賞）は関心がない。大事なことは、チームに貢献すること。常に冷静に物事に対処し、常に自分らしくいられるようにしたい」と、落ち着いた表情で語った。