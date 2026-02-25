【きょうから】マクドナルド「シャカシャカポテト」、「ピザポテト」と初コラボ カルビー“完コピ”認める
日本マクドナルドはきょう25日より、「マックフライポテト」にさまざまな味つけができる「シャカシャカポテト」と、カルビー『ピザポテト』との初コラボ商品「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を期間限定で販売する。
【画像】「ピザポテト味」コラボ商品のパッケージ
「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、『ピザポテト』の味わいを、マックフライポテトとマクドナルドオリジナルシーズニングで再現した。まるで『ピザポテト』を食べているような“味の再現”にこだわった。
ピザのトマトやスパイスに加え、口に入れた瞬間にチーズの味わいを存分に味わえるよう、ピザポテトの最大の特長であるチーズ味フレークの風味の再現度にこだわって、試行錯誤を重ねて開発した。カルビーも“完コピ”と認める再現率の高さとなっている。
さらに、昨年好評だったバーチャルシンガー「初音ミク」とシャカシャカポテトのコラボレーションを、今年も実施。2月22日「猫の日」を記念して4人の人気アニメーターが描き下ろした、衣装が変わる猫耳つき初音ミクがポテトをシャカシャカするコラボ動画を公開する。3月9日の「ミクの日」には、伝説の名曲とのコラボやマクドナルド店舗でも何かが起こる！？コラボ内容を公式Xで順次発表する。
【画像】「ピザポテト味」コラボ商品のパッケージ
「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、『ピザポテト』の味わいを、マックフライポテトとマクドナルドオリジナルシーズニングで再現した。まるで『ピザポテト』を食べているような“味の再現”にこだわった。
さらに、昨年好評だったバーチャルシンガー「初音ミク」とシャカシャカポテトのコラボレーションを、今年も実施。2月22日「猫の日」を記念して4人の人気アニメーターが描き下ろした、衣装が変わる猫耳つき初音ミクがポテトをシャカシャカするコラボ動画を公開する。3月9日の「ミクの日」には、伝説の名曲とのコラボやマクドナルド店舗でも何かが起こる！？コラボ内容を公式Xで順次発表する。