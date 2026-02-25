M-1王者たくろうの地上波冠番組、放送開始前に“タイトル変更”
『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）の関西初冠番組が、放送開始前に“タイトル変更”となった。ABCテレビ『たくろうの〇〇やってみたろう』と発表されていたが、『デスゲームTAKUROW〜M-1王者たくろうと8人の人質〜』が真のタイトルとして再発表された。
【番組カット】たくろう、地上波冠番組の真のビジュアル
『たくろうの〇〇やってみたろう』では、たくろうがさらに「愛される芸人」を目指し、関西を舞台にさまざまな企画に体を張って挑戦する、王道のロケバラエティーになると予告されていた。
しかし初回ロケ当日、たくろうの2人のもとに届いた謎のビデオメッセージ。そこに映っていたのは、監禁され助けを求める盟友・チェリー大作戦の姿と、仮面を被った謎の男「ジグロウ」。ジグロウは、M-1王者への祝辞と共に「君たちが浮かれていた冠番組など、もちろん存在しない」と告げる。
一転して、番組はサイコホラーバラエティーへ。たくろうには、仲間を助けるため、「10分で屁をこけ」「30分で合計2キロ太れ」「30分でキムタクかイチローの電話番号をゲットしろ」などの無理難題が課されることになる。
■『たくろうの〇〇やってみたろう』概要
放送日時
3月9日（月）深夜0時〜0時30分（関西ローカル・全4回）スタート
※TVer・ABEMAで見逃し配信あり
出演者：たくろうほか
