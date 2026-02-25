『クレヨンしんちゃん』“埼玉紅さそり隊”入隊試験・厳選エピソード9本がプレミア配信 YouTubeチャンネル3周年特別企画
アニメ『クレヨンしんちゃん』のキャラクター、カスカベのスケ番3人組「埼玉紅さそり隊」（ふかづめ竜子、魚の目お銀、ふきでものマリー）の入隊試験・厳選エピソード9本が、きょう25日午後7時からアニメ公式YouTubeチャンネルでプレミア配信される。
【画像】しんのすけの表情との温度差（笑）やる気まんまんな埼玉紅さそり隊
本企画は、2月25日のチャンネル開設3周年を記念したもので、埼玉紅さそり隊が期間限定でジャック中。アイコンやバナーも3周年バージョンとなっている。
本配信では、埼玉紅さそり隊が活躍するよりすぐりのエピソード9本が一挙公開。さらにその中から《埼玉紅さそり隊 入隊試験（クイズ）》が出題される。「紅さそり隊の掟三箇条に、しんのすけが勝手に付け足したものは何？」など、ファンなら思わずニヤリとしてしまう問題が盛りだくさん。本作を楽しみながら入隊試験（クイズ）に挑戦できる参加型の企画となっている。
なお、アーカイブ配信は3月17日午後11時59分まで。
■配信ラインナップ（全9本）
・「紅さそり隊の師匠だゾ」
・「恋の道はきびしいゾ」
・「オラと師匠の家出だゾ」
・「プールでバイトの紅サソリ隊だゾ」
・「ベビーシッター紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊のヨーヨー釣りだゾ」
・「携帯電話は便利だゾ」
・「決闘！紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊vsルーズソックス隊だゾ」
【画像】しんのすけの表情との温度差（笑）やる気まんまんな埼玉紅さそり隊
本企画は、2月25日のチャンネル開設3周年を記念したもので、埼玉紅さそり隊が期間限定でジャック中。アイコンやバナーも3周年バージョンとなっている。
なお、アーカイブ配信は3月17日午後11時59分まで。
■配信ラインナップ（全9本）
・「紅さそり隊の師匠だゾ」
・「恋の道はきびしいゾ」
・「オラと師匠の家出だゾ」
・「プールでバイトの紅サソリ隊だゾ」
・「ベビーシッター紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊のヨーヨー釣りだゾ」
・「携帯電話は便利だゾ」
・「決闘！紅さそり隊だゾ」
・「紅さそり隊vsルーズソックス隊だゾ」
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優