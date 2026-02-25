今日25日(水)の関東地方は夜にかけて広い範囲で本降りの雨となるでしょう。神奈川県や千葉県など沿岸部を中心に雨の降り方が強まる時間があり、激しい雨や雷雨となる所もありそうです。雨で昼間も気温はあまり上がらず、冬の寒さが戻るでしょう。

広く本降りの雨 沿岸部を中心に雨や風が強まることも

今日25日(水)、関東地方は久しぶりに広い範囲で本降りの雨となりそうです。



午前5時半現在は千葉県と神奈川県、東京都の一部に雨雲がかかっています。館山市など千葉県ではザーザー降りの雨となっている所もあります。





雨雲は徐々に内陸部へと広がり、通勤・通学時には東京都心も含めたあちらこちらで本降りの雨となるでしょう。家を出る時に雨が降っていなくても、お出かけ先で降りだす可能性があります。傘を忘れずにお持ちください。昼過ぎにかけては雨のピークとなり、神奈川県など沿岸部を中心に雨の降り方が強まる時間がありそうです。一時的にどしゃ降りの雨となったり雷が鳴ったりする所があり、千葉県や茨城県ではバケツをひっくり返したように激しく降ることもあるでしょう。また、沿岸部では風も強まります。傘をさしても体が濡れてしまうことがありますので、お出かけの際はタオルなど拭くものがあるとよさそうです。雨は夜にかけて降り続き、日付が替わる頃になると次第にやむでしょう。

気温は上がらず寒い 冬の装いで

日中に雨が降るため、気温はほとんど上がりません。朝よりも昼の方が気温が低くなる所が多く、10℃前後で経過しそうです。東京都心は昨日、18℃くらいまで上がりましたが、今日は11℃の予想です。また、北よりの風が吹いて、体感温度はさらに下がるでしょう。



先週末から比較的暖かい日が続いていましたが、今日は冬の寒さが戻ります。ダウンコートなど、冬の装いで暖かくしてお出かけください。