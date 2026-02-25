¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶4Ç¯¡¡¹ñÏ¢Áí²ñ¡¢Â¨»þÄäÀï¤Ê¤Éµá¤á¤ë·èµÄ°ÆºÎÂò
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯¤È¤Ê¤ë24Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ï¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢Â¨»þÄäÀï¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤ò»¿À®Â¿¿ô¤ÇºÎÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¹ñÏ¢Áí²ñ¤Î¶ÛµÞÆÃÊÌ²ñ¹ç¤Ç¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¡¢Â¨»þ¤«¤ÄÌµ¾ò·ï¤ÎÄäÀï¤äÊáÎº¤Î¸ò´¹¡¢¶¯À©°ÜÁ÷¤µ¤ì¤¿»Ò¶¡¤ò´Þ¤àÌ±´Ö¿Í¤Îµ¢´Ô¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·èµÄ°Æ¤Ï¡¢ÄäÀï¶¨µÄ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¤«¤é¡¢µîÇ¯¤Î·èµÄ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢·³¤ÎÅ±Âà¤òµá¤á¤ëÊ¸¸À¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢¥í¥·¥¢ÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·èµÄ°Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à107¤«¹ñ¤Î»¿À®¤Ë¤è¤êºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äÃæ¹ñ¤Ê¤É51¤«¹ñ¤¬´þ¸¢¡¢¥í¥·¥¢¤Ê¤É12¤«¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·èµÄ°Æ¤ò¤á¤°¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼ç¸¢¡¢ÆÈÎ©¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤Ø¤Î¶¯¤¤»Ù»ý¤òºÆ³ÎÇ§¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Ê¬³ä¤·¤Æ¤ÎÅêÉ¼¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ºÎ·è¤Ï´þ¸¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£