元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、SNSで公開した美人妹との姉妹2ショット写真が大きな反響を呼び、スタジオの共演者から絶賛の声が上がった。

【映像】会社員をしている美人妹との2ショット

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨークの嶋佐和也と屋敷裕政がMCを務め、さらば青春の光の森田哲矢と東ブクロがレギュラー出演しており、2月24日の放送回にはゲストとして森香澄が登場した。

番組内では、「2人とも可愛いすぎる」「美人姉妹」「スベスベW美人さん」「妹さん美人 その顔に生まれたかった」などと 話題となっている森と妹の2ショット写真が公開された。写真を見た嶋佐は「あらー！ かわいいって言うしかないやん、もうこんなん見せられたら」と感嘆。一方で森田は「これ、妹より、ちょーっとだけ顔小さく写る角度で撮ってない？」と、森の“あざとさ”を鋭く追及して笑いを誘った。森は爆笑しながら否定しつつ、妹については「全然。普通に会社員です」と、芸能界とは無縁の一般職であることを明かした。