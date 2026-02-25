ブルージェイズの岡本和真内野手が、”メジャー１号”のホームランボールをゲットしたことが、２４日（日本時間２５日）、明らかになった。前日２３日（同２４日）、本拠でのオープン戦（対メッツ）の第１打席に、センターバックスクリーンにオープン戦第１号を放った岡本。打球は黒幕を直撃して落下。観客が入らない区域だっただけに、試合後、球団関係者がホームランボールを“捜索”し、確保に成功した。一夜明けて、本人の手元に渡った模様だ。

本塁打を打った後、出迎えたゲレロにヘルメットを叩かれて、ベンチでは次々にハイタッチで祝福された岡本は、チームメートの反応に「いやいや、本当にもう…。いっぱい打ちたいなと思いました」と、感激しつつも、アーチ量産に意気込んでいた。

オープン戦とはいえ、渡米後初の記念すべき第１号ボールは、出発点を刻んだ記念品。ここから、本塁打を積み上げたいところだ。

この日は本拠でのヤンキース戦の先発を外れた。ファブレス内野守備コーチと、早朝の恒例となっている早出特守を行った後、フリー打撃では２４スイングで１柵越え。この日は、バーショを除く主力が先発を外れ、岡本もベンチで試合観戦した。出場予定の２５日（同２６日）の敵地タイガース戦は、本拠から約５０マイル（約８０キロ）離れたキャンプ初の遠征試合となる。