£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£³£¶£°¥É¥ë¹â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£¹£¹£µ±ß
NY³ô¼°24Æü¡ÊNY»þ´Ö15:14¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:14¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49164.67¡Ê+360.61¡¡+0.74%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22839.16¡Ê+211.89¡¡+0.94%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57995¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+655¡¡+1.13%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10680.59¡Ê-4.15¡¡-0.04%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24986.25¡Ê-5.72¡¡-0.02%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8519.21¡Ê+22.04¡¡+0.26%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.457¡Ê+0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.031¡Ê0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.689¡Ê-0.013¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.267¡Ê+0.008¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.707¡Ê-0.004¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.306¡Ê-0.008¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.179¡Ê-0.004¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.695¡Ê-0.024¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.082¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á65.85¡Ê-0.46¡¡-0.69%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5170.60¡Ê-55.00¡¡-1.05%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
64406.55¡Ê-156.92¡¡-0.24%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1003Ëü3252±ß¡Ê-24445¡¡-0.24%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49164.67¡Ê+360.61¡¡+0.74%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡22839.16¡Ê+211.89¡¡+0.94%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡57995¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+655¡¡+1.13%¡Ë
²¤½£³ô¼°24Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10680.59¡Ê-4.15¡¡-0.04%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24986.25¡Ê-5.72¡¡-0.02%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8519.21¡Ê+22.04¡¡+0.26%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.457¡Ê+0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.031¡Ê0.000¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.689¡Ê-0.013¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.267¡Ê+0.008¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.707¡Ê-0.004¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.306¡Ê-0.008¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.179¡Ê-0.004¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.695¡Ê-0.024¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.082¡Ê-0.029¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á65.85¡Ê-0.46¡¡-0.69%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5170.60¡Ê-55.00¡¡-1.05%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
64406.55¡Ê-156.92¡¡-0.24%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1003Ëü3252±ß¡Ê-24445¡¡-0.24%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì