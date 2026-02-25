¡Ö¤¤¤¸¤á¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÀ°·Á¤ò¡Ä¡×24ºÐÀ°·Á°ÍÂ¸Èþ½÷¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤Ë¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£åºÎï¡×¤Æ¤ó¤Á¤à¤¬Àä»¿
¡¡²áµî¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤éÀ°·Á¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡ÖÀ°·Á°ÍÂ¸¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¿½÷À¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤À¹ðÇò¤Î¾ì¤ÇÊü¤Ã¤¿µ±¤¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¾Î»¿¤ÎÍò¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×À°·Á¤·Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î24ÆüÇÛ¿®²ó¤Ç¤Ï¡¢À°·ÁÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¿¿¼Â¤ÎÎø¤òÃµ¤¹´ë²è¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥º¥é¥Ö ¡ÁÀ°·Á½÷»Ò¤ÎÎøÊª¸ì¡Á¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢À°·Á¤ËÁí³Û600Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¿¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¶ÐÌ³¤Î¤Þ¤¤¡Ê24¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÀ°·Á¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï»ß¤á¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Æ¤ó¤Á¤à¤Ï¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡£åºÎï¡×¤È»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¤¤Ï°ÕÃæ¤ÎÃËÀ¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ºÎø¤¹¤ë¤â¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Öº£²ó¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£ÀÎ¤è¤ê¤ÏÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤°»ä¡¢À°·Á¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¼Â¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿®¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡×¡Ö½½Ê¬åºÎï¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£