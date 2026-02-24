¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖÂçÀï¥â¥Ç¥ë¡×¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¡¡²Æ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤òÅ¸³«
¡¡¥Ç¥Ë¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¡ÊFULLCOUNT¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖÂçÀï¥â¥Ç¥ë¡×¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥ÈÄ¾±ÄÅ¹¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó°ìÉô¼è°·Å¹¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¡¡Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡ÖÂçÀï¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤è¤ê¤â·ÚÎÌ¤Ç²Æ¾ì¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë11.5¥ª¥ó¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÀ½ºî¡£¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î2·¿¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó½éÅÐ¾ì¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¤Î3¿§¤òÂ·¤¨¤¿¡£³Æ¥«¥é¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¥ï¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥å¡¢¥Î¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥å»Å¾å¤²¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£²Á³ÊÂÓ¤Ï¡¢3Ëü5200±ß¡Á6Ëü3800±ß¤Ç¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸²Ã¹©¥â¥Ç¥ë¤Ï3·î²¼½Ü¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¤Ï8·î¤«¤éÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
