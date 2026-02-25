º´¡¹ÌÚ¾½»°»Õ¡¡Éã¤È¤Î¡È¥¥º¥Ê¡ÉÌ´¼Â¸½¤Î»Ù¤¨¡¡Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹¤á¤¿¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¦¥¤¡¼¥¯¡£ÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÅìÀ¾¤Ç7¿Í¤ÎÄ´¶µ»Õ¤¬70ºÐ¤ÎÄêÇ¯À©¤Ë¤è¤ê¡¢Íè·î3Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤È¤Ê¤ë¡£¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¤µ¤é¤ÐÇì³Ú¡×¤Ï¡¢Âè80Âå¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¥º¥Ê¤ò°é¤Æ¤¿Ì¾¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼º´¡¹ÌÚ¾½»°»Õ¡Ê70¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¡ÈÃÏ¹ö¤ò¸«¤¿¡É¤È¤¤¤¦µ³¼ê»þÂå¤â´Þ¤á¡¢È¾À¤µª¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡µ³¼ê¤È¤·¤Æºù²Ö¾Þ¤ò´Þ¤àJRAÄÌ»»136¾¡¡¢Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¥¥º¥Ê¤ÇÀ©¤·¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÉ®Æ¬¤ËG1µé¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤ò8¾¡¤·¤¿º´¡¹ÌÚ»Õ¡£È¾À¤µª¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÉã¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Éã¡¦À±Â¢¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆÌÄÈø¶¥ÇÏ¾ì¡ÊÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ò²ï¡Ê¤±¤¤¤¬¡ËÂ®Êâ¶¥Áö¡Ê°ì¿Í¾è¤ê¤ÎÆóÎØÇÏ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶¥Áö¤¹¤ë¶¥ÇÏ¤Î°ì¼ï¡Ë¤Î±¹Ì³°÷¡£»³¸ý¤Ë°Ü¤êÇÀ¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤«¤é¤Ï5¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¾å¤²¡¢¤«¤ï¤¤¤¤Ëö¤Ã»Ò¤òÂç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¤Îµ³¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤¿¡£
¡¡¡Ö²¿ÅÙ¤â¶¥ÇÏ¾ì¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¾®ÁÒ¶¥ÇÏ¾ì¤Çµ³¼ê¸õÊäÀ¸¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤±¤É¡¢¼õ¸³¼Ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡£ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¼õ¤«¤ë¤È¤Ï¡×
¡¡¹ç³Ê¤ÎÊó¤¬ÆÏ¤¯¡£À²¤ì¤ÆÄ¹´üµ³¼ê¸õÊäÀ¸22´üÀ¸¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¾åµþ¡£ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»îÎý¤À¤Ã¤¿¡£Êì¤¬µ³¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌµÍý¤Ê¸ºÎÌ¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤«¤é¡£µ¬Äê¤ÎÂÎ½Å¤Ï43¥¥í¡£Æþ³ØÁ°¤Ë53¥¥í¤¢¤ê¡¢²áÅÙ¤Ê¸ºÎÌ¤ò¶¯¤¤¤ÆÀø¤ê¹þ¤ó¤À·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¢¤¬¸º¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤·¤«¤Ê¤¤¡£È´¤ÂÇ¤Á¸¡ºº¤Ç54¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¡£¡È¤³¤ì¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÂ´¶È¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¡£¤½¤³¤«¤éÉ¬»à¤Ë7¥¥í¶á¤¯¸ºÎÌ¤·¤Æ47¡¦2¥¥í¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÂ´¶È¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ËÜÅö¤ÎÃÏ¹ö¤Ïµ³¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£74Ç¯¡¢¥¥ç¥¦¥¨¥¤¥é¥¤¥¸¥ó¤Ç½éµ³¾è¡õ½é¾¡Íø¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤¬¡¢Ëè½µ¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¸ºÎÌ¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£79Ç¯¤Îºù²Ö¾Þ¤ò¥Û¡¼¥¹¥á¥ó¥Æ¥¹¥³¤Ç¾¡¤Ä¤¬¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¸ºÎÌ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËè½µ¿åÍË¤«¤é¤¬ÃÏ¹ö¡£¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÍî¤Á¤Ê¤¤ÂÎ½Å¤Î¤³¤È¤À¤±¡£¸ºÎÌ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÃ¦¿å¾É¤Ç¹øºÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£¸¡ÎÌ¼¼¤ÇÂÎ½Å·×¤Î¾å¤«¤éÆ°¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡È¤¢¤È5¥¥íÍî¤È¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡É¤È¾Ç¤ëÌ´¤ò¸«¤Æ¿²´À¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ç¤ê¡£Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â10Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡82Ç¯½©¡¢µ³¼ê¤ò°úÂà¤·¤ÆÄ´¶µ½õ¼ê¤ËÅ¾¿È¡£3Ç¯ÌÜ¤Ë¿´µ¡°ìÅ¾¡¢Ä´¶µ»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£7²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¹ç³Ê¡£94Ç¯¤Ë±¹¼Ë¤ò³«¶È¤·¤¿Åö½é¤Ï¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç±¹¼Ë¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼«¿È¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢À¤´Ö¤ËÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤Î¤¬¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼¤À¡£
¡¡¡Öµ³¼ê»þÂå¤Ë¸«¤¿Âè1²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê81Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¾×·âÅª¤Ç¡£¥á¥¢¥¸¡¼¥É¡¼¥Ä¤Ë¡¢°È¾å¤Ï¥¢¥¹¥à¥Ã¥»¥ó¡£¤¤¤Ä¤«Ä´¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Ê²Ú¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¡×
¡¡03Ç¯¡¢¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼¤ÏJC»Ë¾åºÇÂçÃåº¹¤Î9ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÏÅ¯¤Á¤ã¤ó¡Êº´Æ£Å¯»°µ³¼ê¡Ë¤ÈÄ«¤Þ¤Ç¶äºÂ¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤·¤¿¡£Å¯¤Á¤ã¤ó¤â¥«¥Ä¥é¥®¥¨¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê84Ç¯¡Ë¤ò¸«¤Æµ³¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤Ï13Ç¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÀ©¤·¤¿¥¥º¥Ê¤À¡£¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤«¤é¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÇÏ¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÉé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£³®ÀûÌç¾Þ¡Ê13Ç¯4Ãå¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç½Å¾Þ5¾¡¡£°úÂà¸å¤Ï¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¡£24¡¢25Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇJRA¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥ä¡¼¤Ëµ±¤¡¢º£¤ä¶¥ÇÏ³¦¤Îº¬´´¼ï²´ÇÏ¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¶¥ÇÏ¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤ó¤«¡¢²¿°ì¤Ä¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£Ì´¤ÏÁ´Éô¤«¤Ê¤¨¤¿¡£JRAÁ´10¾ì½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤â¿·³ã¤À¤±¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤³¤«¤é10Ç¯¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÃ£À®¤Ç¤¤¿¡£·ò¹¯¤ÊÂÎ¤Ë»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤È¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ë´¶¼Õ¤À¤Í¡×
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ÎÂç¤ÊÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿º´¡¹ÌÚ»Õ¡£Éã¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¼«¤é¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢²¿¤è¤êÂç¤¤ÊÌ´¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡þº´¡¹ÌÚ¡¡¾½»°¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¾¤¦¡Ë1956Ç¯¡Ê¾¼31¡Ë1·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³¸ý¸©½Ð¿È¤Î70ºÐ¡£74Ç¯3·î¤Ë·ªÅì¡¦ÃæÂ¼Éð»Ö±¹¼Ë¤«¤éµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢79Ç¯ºù²Ö¾Þ¤ò¥Û¡¼¥¹¥á¥ó¥Æ¥¹¥³¤ÇÀ©ÇÆ¡£82Ç¯¤Ë°úÂà¡¢JRAÄÌ»»1180Àï136¾¡¡£Ä´¶µ½õ¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤ËÄ´¶µ»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡£96Ç¯¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ3ºÐS¡Ê¥·¡¼¥¥ó¥°¥¶¥Ñ¡¼¥ë¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éV¡¢03Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¡Ê¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¥·¥Á¡¼¡Ë¤ÇG1½éÀ©ÇÆ¡¢13Ç¯¥¥º¥Ê¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼Í¥¾¡¡£25Ç¯8·î¤Ë¿·³ã¥¸¥ã¥ó¥×S¡Ê¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¡Ë¤òÀ©¤·¡¢»Ë¾å8¿ÍÌÜ¤ÎÁ´10¾ì½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£JRAÄÌ»»7566Àï680¾¡¡Ê¤¦¤Á½Å¾Þ53¾¡¡¢24Æü¸½ºß¡Ë¡£